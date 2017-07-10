В России могут вновь начать сборку автомобилей SsangYong

Правда, для этого придется полностью переоснастить имеющиеся производственные мощности.

Об этом заявил генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов. Правда, из-за того что корейская компания полностью обновила модельный ряд, потребуется время на полное переоснащение предприятия.

«Поэтому при лучшем раскладе производство может начаться в России в конце следующего года. Все будет зависеть от рынка», — заявил Вадим Швецов агентству «Интерфакс».

Ранее представители «Соллерса» говорили, что возобновление сборки автомобилей возможно при выходе на 500–600 продаваемых в месяц автомобилей.

SsangYong XLV

До конца этого года в Sollers намерены заниматься развитием дилерской сети и продажей автомобилей SsangYong, дистрибьютором которой компания является в России.

Ранее сборка автомобилей этой марки осуществлялась на заводе «Соллерс — Дальний Восток» во Владивостоке. В России собирались кроссоверы Rexton, Kyron, Actyon Sports и New Actyon. Работы были приостановлены в марте 2015 года из-за кризиса на российском рынке.

Продажи машин серьезно упали, возникло затоваривание складов, которое привело к тому, что SsangYong вообще прекратил продажи автомобилей в России и фактически ушел с рынка.

Продажи автомобилей SsangYong возобновились в январе этого года. Модельный ряд представлен тремя кроссоверами: Actyon , Tivoli и XLT (удлиненная версия Tivoli ). Все машины импортируются из Южной Кореи.





возобновились в январе этого года. Модельный ряд представлен тремя кроссоверами: , и (удлиненная версия ). Все машины импортируются из Южной Кореи. В первом полугодии в России было продано всего 70 кроссоверов SsangYong , что почти в 15 раз меньше, чем годом ранее. В июне своих владельцев нашли 16 автомобилей.

Фото: SsangYong