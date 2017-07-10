В России могут вновь начать сборку автомобилей SsangYong

Правда, для этого придется полностью переоснастить имеющиеся производственные мощности.

Об этом заявил генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов. Правда, из-за того что корейская компания полностью обновила модельный ряд, потребуется время на полное переоснащение предприятия.

«Поэтому при лучшем раскладе производство может начаться в России в конце следующего года. Все будет зависеть от рынка», — заявил Вадим Швецов агентству «Интерфакс».

Ранее представители «Соллерса» говорили, что возобновление сборки автомобилей возможно при выходе на 500–600 продаваемых в месяц автомобилей.

SsangYong XLV
SsangYong XLV

До конца этого года в Sollers намерены заниматься развитием дилерской сети и продажей автомобилей SsangYong, дистрибьютором которой компания является в России.

Ранее сборка автомобилей этой марки осуществлялась на заводе «Соллерс — Дальний Восток» во Владивостоке. В России собирались кроссоверы Rexton, Kyron, Actyon Sports и New Actyon. Работы были приостановлены в марте 2015 года из-за кризиса на российском рынке.

Продажи машин серьезно упали, возникло затоваривание складов, которое привело к тому, что SsangYong вообще прекратил продажи автомобилей в России и фактически ушел с рынка.

  • Продажи автомобилей SsangYong возобновились в январе этого года. Модельный ряд представлен тремя кроссоверами: Actyon, Tivoli и XLT (удлиненная версия Tivoli). Все машины импортируются из Южной Кореи.

  • В первом полугодии в России было продано всего 70 кроссоверов SsangYong, что почти в 15 раз меньше, чем годом ранее. В июне своих владельцев нашли 16 автомобилей.

Фото: SsangYong
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Комментарии (6)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней!, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылкассылка

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Кайрон-то будет? Или опять одни паркетники на радость УАЗу?

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Валентиныч

Да что уж там, Муссо давай ! Этим позорникам только и остаётся выйти на рынок с Муссой и Корандо 20-летней давности. Главное цены выкатить, как у мерседеса, а то не поверят, что это «корейский премиум».

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Да кто ж их брать-то будет ? Соллерс киданул, так киданул массу российского народа с этими Санянгами.

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Hotdad

Каким образом киданул? Дилерские центры никуда не делись.

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Брамсель

Во-первых, их осталось дай бог треть. Гарантийные обязательства выполняли отвратительно, учитывая, что с запчастями было плохо даже в «жирные» времена. С двумя главными засадами — акпп дизеля и цепи ГРМ бензинки боролись «на отстань», как будто этих дефектов и не было, вроде как это неважная случайность.

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