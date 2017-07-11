Ангела Меркель в тревоге — немецкий автопром ждут черные дни, «китайцы» наступают

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкий автопром не выживет уже в краткосрочной перспективе. Виной тому китайцы, которые быстро обучаются и выпускают машины вполне достойного качества для повседневных целей.

Другими словами, хотя немецкие автомобили лучше выглядят и сделаны на порядок качественнее, но уже не столь очевидно, что по соотношению цена/качество они настолько уж превосходят машины из Поднебесной. Не за горами то время, когда массовый потребитель переметнется к китайцам, передает ее слова Der Spiegel. Необходимо срочно что-то предпринять, чтобы этого не допустить. Возможно, стоит всем немецким производителям собраться и устроить мозговой штурм.

Китайская экспансия весьма агрессивна: компании систематически скупают перспективные стартапы в секторе высоких технологий, и таким образом Германия постепенно утрачивает свое конкурентное преимущество.

Автомобильная отрасль является очень важной в Германии — в ней занято около миллиона человек, что составляет порядка 1,2% населения страны.

Фото: Zuma/ТАСС

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Комментарии (12)

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Меркель, Лады Весты Универсал, надо бояться:)))))))

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0

Ну вот и немцы признают что наступает век китайских автомобилей!!! Так же как наступил век китайских телевизоров, ноутбуков, смартфонов, одежды и обуви и много чего еще!!!

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0

Немцы действительно уже не те, слишком дороги расходники, дорог ремонт, технологии и эко нормы усложняют конструкцию, турбины неразборные, малый ресурс, качества нет. много денег уходит на владение машиной. Авторитет. Немецких подорван уже конкретно. Даже порш- уже таурег и тот качеством не блещет.

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+1

Меркель себе уже купила китайца? )))

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0

И только ВАЗофилы считают, что китайцы Ладе не конкуренты:)

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+3
Каплан Илья

ВАЗ определенно лучше китайцев . Тут даже не обсуждается. Даже вот не заводи тему. А то расскажу как фару на солано 2 ждали в сервисе 5 месяцев.

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-1
Каплан Илья

Не в этом дело. Россия страна понтов. Стыдно тут на китайце ездить, даже если авто высокого качества

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+3
Безымянный

Даже на одноразовых корейцах стыдно ездить...)))

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+2
Александр

Стыдно — на ноль-разовых ВАЗиках:)
А про «одноразовых» корейцев пруфы будут?
Или это очередной гавк из кустов по ВАЗометодичке?;)

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+1
Каплан Илья

В России не стыдно ездить на чем угодно.Кроме государства Москва.))

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+2
Каплан Илья

На ВАЗ. Вообще не стыдно, едит экономно, денег не требует, обслуживание копейки, аналогов просто нет, классика.

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0
Каплан Илья

И сюда Ваз прилепил. Талант

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+1