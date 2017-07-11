Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкий автопром не выживет уже в краткосрочной перспективе. Виной тому китайцы, которые быстро обучаются и выпускают машины вполне достойного качества для повседневных целей.

Другими словами, хотя немецкие автомобили лучше выглядят и сделаны на порядок качественнее, но уже не столь очевидно, что по соотношению цена/качество они настолько уж превосходят машины из Поднебесной. Не за горами то время, когда массовый потребитель переметнется к китайцам, передает ее слова Der Spiegel. Необходимо срочно что-то предпринять, чтобы этого не допустить. Возможно, стоит всем немецким производителям собраться и устроить мозговой штурм.

Китайская экспансия весьма агрессивна: компании систематически скупают перспективные стартапы в секторе высоких технологий, и таким образом Германия постепенно утрачивает свое конкурентное преимущество.

Автомобильная отрасль является очень важной в Германии — в ней занято около миллиона человек, что составляет порядка 1,2% населения страны.

Тем не менее с легкой руки Ангелы Меркель концерны Daimler и BAIC заключили соглашение по расширению сотрудничества в сфере разработки и производства электромобилей.

Немецкие автопроизводители готовятся к ожесточенной конкуренции и с компанией Tesla. В городе Каменец положено начало строительству гигантской фабрики по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей.



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