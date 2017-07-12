И это только в первом полугодии 2017-го! Впрочем, больше всего моделей покинуло рынок еще в первом квартале, к лету поток «ушельцев» стало меньше.

Российский рынок легковых автомобилей постепенно беднеет, такой вывод можно сделать на основе данных агентства «Автостат», которое провело мониторинг представленных у нас моделей и брендов. Правда, порой это происходит по объективным причинам — в ожидании новой или обновленной модели бренда.

Так, «Хендэ Мотор СНГ» прекратила официальные продажи седана бизнес-класса Hyundai Genesis в России, но автомобиль выходит на рынок в модернизированном виде и под новым брендом. Марка Genesis дебютировала на российском рынке осенью прошлого года с представительским седаном Genesis G90.

Dongfeng Motor больше не завозит к нам компактный седан DFM S30, слишком невысоким оказался спрос. За 2,5 года удалось реализовать всего 750 экземпляров этой модели.

Завершены продажи в России спорткара Mitsubishi Lancer Evolution десятого поколения и электромобиля i—MiEV. Покинули рынок купе Volkswagen Passat СС и VW Golf, правда, последний временно — продажи приостановлены до приезда модели нового поколения (пока не представлена).

Еще в январе наш рынок покинул компактный хэтчбек Audi A1, приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей ТТ, R8 и А8. Последние, впрочем, в связи с обязательной установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Продажи машин настолько малы, что смысла в дорогостоящей сертификации просто нет.

Fiat Chrysler временно прекратил к нам поставки автомобилей Alfa Romeo, однако официально марка из России пока не уходит. В нашей стране продавались три модели этой марки: Giulia, MiTo и 4С.

Renault Fluence больше не присутствует в списке моделей, предназначенных для российского рынка. В представительстве французской марки корреспонденту «За рулем.РФ» ответили, что в 2016-м машин на российском заводе марки было выпущено так много, что их хватит на весь нынешний год. О возобновлении производства сведений пока нет.