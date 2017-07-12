Смотрите, кто ушел — российский авторынок покинули 16 моделей

И это только в первом полугодии 2017-го! Впрочем, больше всего моделей покинуло рынок еще в первом квартале, к лету поток «ушельцев» стало меньше.

Российский рынок легковых автомобилей постепенно беднеет, такой вывод можно сделать на основе данных агентства «Автостат», которое провело мониторинг представленных у нас моделей и брендов. Правда, порой это происходит по объективным причинам — в ожидании новой или обновленной модели бренда.

Так, «Хендэ Мотор СНГ» прекратила официальные продажи седана бизнес-класса Hyundai Genesis в России, но автомобиль выходит на рынок в модернизированном виде и под новым брендом. Марка Genesis дебютировала на российском рынке осенью прошлого года с представительским седаном Genesis G90.

Dongfeng Motor больше не завозит к нам компактный седан DFM S30, слишком невысоким оказался спрос. За 2,5 года удалось реализовать всего 750 экземпляров этой модели.

Завершены продажи в России спорткара Mitsubishi Lancer Evolution десятого поколения и электромобиля iMiEV. Покинули рынок купе Volkswagen Passat СС и VW Golf, правда, последний временно — продажи приостановлены до приезда модели нового поколения (пока не представлена).

Еще в январе наш рынок покинул компактный хэтчбек Audi A1, приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей ТТ, R8 и А8. Последние, впрочем, в связи с обязательной установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Продажи машин настолько малы, что смысла в дорогостоящей сертификации просто нет.

Fiat Chrysler временно прекратил к нам поставки автомобилей Alfa Romeo, однако официально марка из России пока не уходит. В нашей стране продавались три модели этой марки: Giulia, MiTo и 4С.

Renault Fluence больше не присутствует в списке моделей, предназначенных для российского рынка. В представительстве французской марки корреспонденту «За рулем.РФ» ответили, что в 2016-м машин на российском заводе марки было выпущено так много, что их хватит на весь нынешний год. О возобновлении производства сведений пока нет.

  • В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей начали постепенно восстанавливаться. Рекорд по динамике роста был зафиксирован в июне — плюс 15%, всего было реализовано 141 084 шт.
  • Наш автор разбирался, какие модели потеряли популярность на российском рынке и с чем это может быть связано.

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (19)

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Есть достижение ПРАВИТЕЛЬСТВА!
Бензин дороже чем в США! Перегнали!!!
.
Только зарплата ...... у нас минималка 150$, а у «них» 2000$
Может в попку.... а лучше на лесоповал, таких «достижителей»?

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+1

Баба с возу кобыле легче, незаменимых нет !

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-1

Если оно не покупается то и пусть.

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0

Giulia до нашей страны не дошла.
В списке продаж была 4С.

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0
робот

Спасибо за уточнение, исправила.

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0
Алексеева Елена

Giulia у нас не было, была Giulietta, MiTo и 4C, исправьте пожалуйста Giulia на Giulietta.

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0

Модель VW Passat CC производилась до 2012 года, после чего она претерпела рестайлинг и стала просто VW CC, если что.

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0

Эпически встаем с колен. Даже Гольф-класс у нас теперь без Гольфа:)
Когда уж В-класс без Лады?

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0
Каплан Илья

Никогда иплан, зато теперь без убивцвев типа, последнего ЗАЗа ШАНСА, оно же целое шевроле.

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+1
Каплан Илья

Эх, а ведь были светлые времена, когда самой продаваемой машиной был полноценный представитель гольф-класса Ford Focus, а не какой-то там акцент очередного поколения...

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+6
Владимир

Никогда не был форд фокус самой продаваемой моедеью. Что занчит, какой то акцент? такое же пузотерное ведро как и ФФ, не вижу отличий.

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-3
Valentin Nikishkov

Не видешь дальше своего носа?купи очки

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+1
Wiking

Т.е. это чо не иномарго что ли? Или это разные сорта иномарго? Ну так скажи хозяевам своим, что пузотерное ведро ФФ вер 3,5 никому за те деньги, что его предлагает не нужно.

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0
Владимир

Были времена...
Голосуем дальше за едроссов, и скоро велосипед будет за счастье.

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+6
Каплан Илья

У тебя же два уже есть? ты чо не счастлив ИПЛАН? Конечно голосуем, что бы нечести задолизной вроде тебя в этой стране, как можно меньше было.

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-2
Valentin Nikishkov

Останутся только такие шариковы, как ты.хотя и таких потом пристреля

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+3
Wiking

Шариковы? а ты значится уже назначил себя Преоброженским? Но я расстрою, ты  простой задолиз, тебя даже стрелять не будут, не зачем, просто дихлофосом помещение обработают и все.

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-1
Каплан Илья

Не за горами и налог на воздух

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+2
Wiking

Ну для дурачков вроде вас с какланом, это уже реальность.

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-5