Кто бы мог подумать: Яндекс.Такси и Uber объединились

Яндекс и Uber решили объединить свои силы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Однако, прежде чем сделка состоится, она должна получить одобрение регуляторов рынка.

Как сообщил генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян, объединенный сервис будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Для пользователей мало что изменится: заказать такси по-прежнему можно будет с помощью обоих приложений. Если сложить показатели двух компаний за июнь, но они выглядят следующим образом: объединенный сервис охватывает 127 городов, 6 стран; насчитывает 35 млн поездок в месяц; общая стоимость поездок в месяц составляет 7,9 млрд рублей.

Потребность в услугах такси непрерывно растет, и тут на передний план выходят легальные услуги. Так, совокупная стоимость поездок легальных перевозчиков в России в 2016 году составила 501 млрд рублей, а теневой сектор, по оценке аналитического центра при Правительстве России, в 2015 году (есть данные только за этот период) был оценен в 116 млрд рублей.

Теперь о том, как будет работать объединенная услуга: водители станут «общими», и новая платформа позволит им получать заказы как от Яндекса, так и от Убера. От этого выиграют все: у водителей сократится время ожидания и холостого пробега, а для пассажиров будет сохранена доступная стоимость поездки.

При распределении заказов будут задействованы алгоритмы Яндекса, а также навигационно-картографические технологии компании. Есть договоренность о роуминге во всех странах, где присутствуют компании. Так, например, в Лондоне из приложения Яндекс.Такси можно будет заказать Uber, а в Париже — заказать Яндекс.Такси из приложения Uber. Будут объединены усилия и в разработке технологии беспилотного автомобиля.

Инвестиции Uber в новое предприятие составят 225 млн долларов, а Яндекса — 100 млн долларов, при этом 59,3% компании будет принадлежать Яндексу, 36,6% — Уберу и 4,1% — сотрудникам объединенной компании.

Генеральным директором объединенной компании станет Тигран Худавердян. Юридическое название новому ресурсу, как пояснили в Яндексе корреспонденту «За рулем.РФ», пока не придумали, но пользователей это не должно волновать, к ним по-прежнему будут приезжать знакомые машины с логотипами Яндекс.Такси и Uber.



Агрегаторы такси появились на рынке стихийно, и до сих пор их деятельность никак не регулировалась. Непорядок, решили в Госдуме, и подготовили законопроект, который защитит права клиентов и поможет установить здоровую конкуренцию на рынке этих услуг.

В 2018 году все московские такси обяжут ходить «по форме», то есть для них будет установлен единый цвет — желтый.



Фото: Павел Каравашкин/ТАСС