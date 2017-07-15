С июня в России новый глава Госавтоинспекции — Михаил Черников. Он провел первую пресс-конференцию, где рассказал, что собирается делать. А мы провели голосование по наиболее масштабным проектам ГИБДД, чтобы выяснить, какие из них читатели «За рулем» считают самыми актуальными.
Старт очередной Гонки звезд «За рулем» будет дан в 15:00 мск 15 июля. По традиции мы приглашаем читателей «За рулем.РФ» поболеть за автоспортсменов прямо на нашем сайте. Для тех же, кто захочет посетить подмосковный автодром Moscow Raceway, напоминаем, что вход на трибуны бесплатный.
Все зависит от настроения и обстоятельств. Можно в сердцах, если, например, он сломался, сказать: «Ну ты — козел!», а можно в благодарность за то, то вывез оттуда, куда и заезжать не следовало: «Спасибо, Козлик!»…
Испытываем прочность рамы двух настоящих внедорожников — Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.
Читатели выбрали главные задачи новому начальнику ГИБДД. Опрос ЗР
С июня в России новый глава Госавтоинспекции — Михаил Черников. Он провел первую пресс-конференцию, где рассказал, что собирается делать. А мы провели голосование по наиболее масштабным проектам ГИБДД, чтобы выяснить, какие из них читатели «За рулем» считают самыми актуальными.
Согласно итогам нашего опроса, наибольшее количество голосов набрали ответы «борьба с коррупцией в рядах ГИБДД» (30%) и «борьба с пьянством за рулем» (24%). Также важным наши читатели считают наведение порядка с подготовкой водителей в автошколах (16%).
Какие из начинаний нового главы ГИБДД вы считаете наиболее актуальными?
Пункт о передаче от Госавтоинспекции регионам права по оформлению штрафов, зафиксированных видеокамерами, набрал 3% голосов, но вот на него стоило бы обратить пристальное внимание, считает наш сегодняшний эксперт — глава общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
— На мой взгляд, передача администрирования штрафов регионам — очень опасное решение и ударит по всем без исключения водителям. У нас уже есть московский опыт, есть и другие регионы, которые получают деньги от штрафов в свой бюджет. Одна камера (в среднем сейчас она стоит 2–3 млн рублей) «отбивается» за 2 месяца,все, что она приносит дальше, — чистейшая прибыль. Если регионам передать право выписывать штрафы самостоятельно, они завесят камерами все дороги, и это станет одной из самых прибыльных статей бюджета. Но это еще полбеды! В этом случае в одних руках будут сосредоточены все три функции — выписывание штрафов (карательная), организация дорожного движения (установление правил) и фискальная (получение этих денег в бюджет региона). То есть все шары попадут в одну лузу! А ведь это очень опасно, когда все сосредотачивается в одних руках. Последствия для автомобилистов будут самыми печальными, и то, что общественность так вяло на это реагирует, удивительно. Автомобилисты могут столкнуться с тем, что на какой-нибудь трассе повесят знак «40» и поставят 5 камер, которые будут всех штрафовать, и ничего с этим не поделаешь, потому что и камеры, и установка знаков, и прием денег будут в одних руках. Все говорят — не нарушай. Хорошо. Но бывает такая безумная и непродуманная организация движения, что не нарушить правила в таких местах невозможно. Вот если там поставить камеры, тогда и наступит «апокалипсис»!
Возможно, новый глава ГИБДД еще не вошел в курс дела. Давайте попробуем ему объяснить, что это станет катастрофой для автомобилистов во всех регионах.
Напомним, прежний глава ГИБДД Виктор Нилов выступал против передачи полномочий регионам по администрированию штрафов, выставляемых на основании записей дорожных камер. Он полагал, что чиновники не обладают необходимой квалификацией, в итоге вырастет число ошибочных «писем счастья». Михаил Черников же считает, что сотрудникам больше следует работать на улицах, визуально оценивая соблюдение ПДД.
Михаил Черников не новичок в рядах Госавтоинспекции, ранее он возглавлял УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС и Фейсбук
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