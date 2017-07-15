Читатели выбрали главные задачи новому начальнику ГИБДД. Опрос ЗР

С июня в России новый глава Госавтоинспекции — Михаил Черников. Он провел первую пресс-конференцию, где рассказал, что собирается делать. А мы провели голосование по наиболее масштабным проектам ГИБДД, чтобы выяснить, какие из них читатели «За рулем» считают самыми актуальными.

Согласно итогам нашего опроса, наибольшее количество голосов набрали ответы «борьба с коррупцией в рядах ГИБДД» (30%) и «борьба с пьянством за рулем» (24%). Также важным наши читатели считают наведение порядка с подготовкой водителей в автошколах (16%).

Какие из начинаний нового главы ГИБДД вы считаете наиболее актуальными?

Пункт о передаче от Госавтоинспекции регионам права по оформлению штрафов, зафиксированных видеокамерами, набрал 3% голосов, но вот на него стоило бы обратить пристальное внимание, считает наш сегодняшний эксперт — глава общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Возможно, новый глава ГИБДД еще не вошел в курс дела. Давайте попробуем ему объяснить, что это станет катастрофой для автомобилистов во всех регионах.

Напомним, прежний глава ГИБДД Виктор Нилов выступал против передачи полномочий регионам по администрированию штрафов, выставляемых на основании записей дорожных камер. Он полагал, что чиновники не обладают необходимой квалификацией, в итоге вырастет число ошибочных «писем счастья». Михаил Черников же считает, что сотрудникам больше следует работать на улицах, визуально оценивая соблюдение ПДД.

Михаил Черников не новичок в рядах Госавтоинспекции, ранее он возглавлял УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС и Фейсбук