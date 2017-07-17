Британское статистическое агентство Regtransfers проанализировало данные продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в мире за прошлый год и наглядно показало, какие бренды пользуются наибольшей популярностью в разных странах. Чаще всего на карте встречается значок компании Toyota.

О результатах мировых продаж автомобилей в 2016 году мы рассказывали еще в феврале на основе данных агентства JATO Dynamics. У Regtransfers несколько иные цифры (например, по данным британцев, в прошлом году было реализовано не 84,2 млн, а 88,1 млн автомобилей), но первая тройка та же: Toyota, Volkswagen и Ford. Японский бренд лидирует в 49 странах, немецкий — в 14, американский — в 8.

В России в прошлом году, согласно данным АЕБ, первое место заняла марка Lada, однако британцы почему-то назвали лидером Hyundai. Возможно, специалисты Regtransfers ориентировались на рейтинг моделей: Hyundai Solaris в прошлом году действительно стал самым продаваемым автомобилем в России, однако в этом году ситуация изменилась: по итогам первого полугодия у нас лидирует Kia Rio, на втором месте Lada Granta, на третьем Lada Vesta и только на четвертом — Hyundai Solaris .

Более подробно рассмотреть нарисованную Regtransfers карту можно здесь.

В январе мы опубликовали составленную британским онлайн-сервисом Quickco мировую карту автомобильных марок-лидеров по поисковым запросам в интернете. Согласно ей, самой запрашиваемой в Сети маркой у российских пользователей стала Hyundai, однако фирма Toyota опровергла эту информацию и заявила, что, согласно официальным данным Google, лидером рунета является именно японская марка.

С другими интересными статистическими материалами, подготовленными редакцией «За рулем», можно ознакомиться по ссылке.

Инфографика: regtransfers.co.uk