Кавказские пленники: чудесное спасение из горящей Волги

На Ютубе появилось видео огненного ДТП в Ингушетии. Заблокированных в охваченной огнем машине водителя и пассажиров спасли… участники другого ДТП.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, с которого велась запись, ЧП произошло в 2012 году, хотя не исключено, что устройство просто не было настроено должным образом и показывало дату своего производства. В коротком сюжете есть сразу несколько загадочных деталей. Начнем с того, что оснащенный видеорегистратором автомобиль находится на полосе встречного движения, а перед ним стоят еще как минимум три машины, причем одна из них — поперек дороги. Вероятно, произошла какая-то авария, и ее участники ждут сотрудников ДПС. По свободной левой полосе мимо проезжают другие машины, в том числе злополучная Волга: ей в корму на полном ходу влетает ВАЗ-21099, обе машины паравозиком упираются в автомобиль, из которого ведется съемка.

Удивительно, в каких позах находятся люди в Волге после остановки: такое впечатление, что они лежат, нога водителя упирается в верхнюю часть лобового стекла! Через мгновение после остановки Волга загорается, очевидцы пытаются открыть двери, чтобы вытащить людей, но замки заблокированы. Добровольные спасатели быстро принимают решение разбить стекла и вытаскивают пленников Волги через окна — кажется, люди серьезно не пострадали. Водителю «девяносто девятой» повезло меньше: из машины его вытащили в бессознательном состоянии. Что произошло дальше, неизвестно, запись после эвакуации людей из машин обрывается.

В мае этого года еще более странная авария произошла на автостраде в Калифорнии: женщина-водитель чудом выжила в разорванном пополам седане.

Фото, видео: ViralHog/YouTube