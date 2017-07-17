Формула 1: в лучших традициях шекспировских драм

Судьба подиума на Гран-При Великобритании решилась на последних кругах. Формула 1 вновь продемонстрировала накал страстей.

На родине Шекспира даже спортивные соревнования превращаются в театральную драму. Формула 1 не осталась в стороне. Как только «Большой цирк» ступил на британскую землю, сразу началось представление. Причем в буквальном смысле слова: организаторы чемпионата устроили шоу в центре Лондона. По улицам проехали болиды, пилоты вышли к зрителям. Все, кроме Льюиса Хэмилтона (Mercedes). Как позднее объяснили в команде, по просьбе самого гонщика — англичанин хотел взять день отдыха, чтобы подготовиться к «домашнему» Гран-При.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Роман Грожан на F1 Live London.

Мероприятие, к слову, получилось хорошим. Похоже, у Формулы 1 открылось новое дыхание — смена руководства пошла на пользу.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Шоу F1 Live London прошло на Трафальгарской площади в Лондоне.

В субботней квалификации Льюис Хэмилтон вновь попал в поле зрения прессы. Первая причина — поул-позиция. По количеству поулов на «домашнем» Гран-При — пять — он теперь сравнялся с Джимом Кларком.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании В Сильверстоуне для рекламной кампании новой части мультфильма «Тачки» арендовали целый бокс, куда поставили «главных героев» фильма.

Вторая — инцидент с Романом Грожаном (Haas). По мнению француза, Хэмилтон помешал ему на быстром круге. Однако стюарды рассмотрели инцидент и не нашли, что Льюис препятствовал французу. Гонщик Haas не согласился с решением судей.

«Я удивлен формулировке: „Не препятствовал гонщику позади“. Но как тогда понимать потерю 0,35–0,4 секунды в повороте? — прокомментировал Роман Грожан британскому изданию Autosport . — Да, впереди идет сражение за титул, но мы тоже сражаемся за позицию, точно так же, как и ребята во главе пелетона. И мне сегодня препятствовали… Может быть, если бы это был другой гонщик, решение было другим. Иногда кажется, что существует два типа решений».

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Роман Грожан (Haas)

В общении с журналистами это высказывание прокомментировал руководитель команды Mercedes Тото Вольфф:

«Есть те, кто постоянно жалуются. Я даже не хочу это комментировать. Если Роман Грожан продолжит и начнет требовать штрафы для других гонщиков, то вспомните его собственные выступления. Он должен быть счастлив, что вообще выступает в Формуле 1».

Своего пилота поддержал руководитель Haas Гюнтер Штейнер, согласившись, что в схожей ситуации, окажись Грожан впереди Хэмилтона, он мог получить штраф: «Если мы создадим два класса, то никогда не станем ближе. Сейчас у нас есть те, кто сами решают, что делать, и есть все остальные».

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Во время пятничной тренировки Себастьян Феттель (Ferrari) протестировал новую систему защиты кокпита под названием Shield. Предполагалось, что немец проведет на трассе серию кругов, но Себастьян достаточно быстро вернулся в боксы. По словам Феттеля, экран ограничивает видимость и сильно искажает предметы, отчего у него даже закружилась голова. Экран также затрудняет посадку в машину, что может сыграть негативную роль при экстренной эвакуации, и в целом Себастьян остался недоволен новым решением.

Несмотря на разгоревшуюся дискуссию, решение стюардов осталось в силе, и в гонку Льюис Хэмилтон отправился с поул-позиции. Позади него за второе место боролись Кими Райкконен (Ferrari), Макс Ферстаппен (Red Bull) и Себастьян Феттель (Ferrari). Финну удалось отстоять свою позицию, которую он и занимал по итогам квалификации. А вот голландец и немец спорили между собой несколько кругов, едва не доводя дело до контакта. Впрочем, кажется, оба остались довольны поединком и претензий не высказали.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Борьба колесо в колесо Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля в начале Гран-При Великобритании

Напротив, в Toro Rosso вновь возникло напряжение между пилотами, которое после гонки они постарались сгладить. В конце первого круга между их машинами произошел контакт, в результате которого Карлос Сайнс сошел. Даниил Квят, как и неделей ранее, отбыл штраф в виде проезда по пит-лейн — по мнению судей, за небезопасное возвращение на трассу, получил еще два штрафных балла к своей лицензии, но все же добрался до финиша на 15-м месте.

«На камерах прекрасно видно, что произошло. Мы боролись за позицию, оставили друг другу место, затем одна машина потеряла управление и врезалась в другую, не так ли? — после гонки прокомментировал столкновение Карлос Сайнс. — Обидно, конечно, нехорошо для команды, но все обсуждения мы оставим внутри. Нам есть о чем поговорить, но это касается только нас».

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Даниил Квят (Toro Rosso)

«Я разочарован тем, что обгонял в одиннадцатом повороте, затем попал на „грязную“ часть трассы, отчего возникла недостаточная управляемость машиной. Когда автомобиль уже набрал большую скорость, а ты не можешь управлять им и твой напарник просто не видит тебя и едет наперерез, происходит столкновение, — в свою очередь пояснил ситуацию Даниил Квят . — Я огорчен штрафом . Сначала судьи говорят: „Гоняйтесь“, а потом происходят такие вещи. Мы оба потеряли гонку, а наказали меня».

Столкновение между напарниками произошло в крайне неподходящий момент. Карлос Сайнс своими высказываниями о нежелании оставаться в Toro Rosso еще на один сезон заставил руководство Red Bull напомнить, что все пилоты программы поддержки имеют контракты и самовольно не могут принимать решения. Поэтому сейчас испанец старается сгладить ситуацию и не раздражать лишний раз Хельмута Марко.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Гран-При Великобритании

Что касается Даниила Квята, то после гонки в Австрии руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер положительно высказался о работе россиянина. Сам Даниил в субботу признался журналистам, что все переговоры, которые у него были с боссами компании, прошли на положительной ноте. Однако решение по его будущему пока не озвучено, и ему хотелось бы скорее его узнать. Как повлияет на планы Red Bull инцидент в воскресенье, неизвестно. Но как минимум глава Toro Rosso Франц Тост остался недоволен произошедшим: «Гонка получилась разочаровывающей: она началась по худшему для команды сценарию, когда обе машины сталкиваются на первом же круге. Такого не должно было произойти».

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Даниил Квят (Toro Rosso)

Впрочем, и у самой Toro Rosso бывают проколы: техническая инспекция в четверг выявила неисправность в машине Карлоса Сайнса — трос крепления колеса оказался поврежден. Сначала представители команды отказались менять его. Технический делегат передал рапорт стюардам, и те обратились за объяснениями в Toro Rosso. В команде заверили, что допустили неисправность ненамеренно, и согласились заменить деталь. Штрафа удалось избежать.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Эстебан Окон ничуть не уступает своему напарнику Серхио Пересу и стабильно финиширует в гонках, набирая очки для Force India. На счету команды уже 95 баллов, и она занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

Вернемся к гонке в Сильверстоуне. На ее старт вышли все 20 автомобилей, из которых финишировало 17. На прогревочном круге с дистанции сошел Джолион Палмер (Renault) — из-за утечки в гидравлической системе. На 32-м круге — Фернандо Алонсо (McLaren) из-за поломки топливного насоса.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании В паддоке начали циркулировать слухи о возможной замене Джолиона Палмера на Карлоса Сайнса уже в Венгрии. Пока же Renault приглашает на тесты Роберта Кубицу и никак не комментирует чужие предположения.

Техника подвела и Даниэля Риккьярдо (Red Bull), но только перед гонкой: после замены коробки передач и турбины его оштрафовали суммарно на 15 позиций, и австралиец стартовал с 19-го места. Это не помешало ему прорваться через весь пелетон, провести несколько красивых атак соперников и финишировать пятым.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Даниэль Риккьярдо (Red Bull) остановился на обочине в первом сегменте квалификации — возникли проблемы с двигателем. Позднее команда примет решение о замене турбины.

Захватывающую борьбу подарили зрителям и Себастьян Феттель с Валттери Боттасом (Mercedes). После того, как на пит-стопе Феттель смог опередить Ферстаппена, ближайшим его соперником оказался именно финн. На 42-м круге Боттас предпринял первую попытку атаки, которая не удалась — немец удержался впереди. Еще два круга потребовалось Валттери, чтобы наконец найти лазейку и опередить Себастьяна.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Старт Гран-При Великобритании.

Последние круги дистанции выдались драматичными для болельщиков Ferrari: сначала на машине Кими Райкконена пробило переднее левое колесо, и финн был вынужден свернуть в боксы. На его второе место сразу переместился Валттери Боттас, а третьим стал Себастьян Феттель. Но тут же прокол приключился и у Феттеля. Мимо четырехкратного чемпиона проехало несколько соперников, и он финишировал лишь седьмым. Кими Райкконен вернулся на третью позицию, на которой и финишировал. Впереди него — Валттери Боттас на втором месте и Льюис Хэмилтон на первом.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Pirelli считает, что причины проколов шин у Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля разные. Более точные причины будут названы позднее.

Благодаря такому финишу Льюис Хэмилтон отыграл у Себастьяна Феттеля еще несколько очков, и теперь их разделяет только один балл в пользу немца. Шансы на чемпионскую корону у англичанина выросли еще больше. Вероятно, не зря Хэмилтон просил день отдыха в среду. Начиная с Гран-При Венгрии борьба за лидерство в чемпионате развернется с новой силой.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании По количеству побед, как и поул-позиций, на Гран-При Великобритании Льюис Хэмилтон теперь сравнялся со своим соотечественником Джимом Кларком, а также Аленом Простом: пять первых мест.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Пока Льюис Хэмилтон купался в любви болельщиков, в пресс-центре его ожидали журналисты и другие пилоты.

Одиннадцатый этап сезона Формулы 1 состоится 28–30 июля на венгерской трассе Хунгароринг.

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Свою победу Хэмилтон посвятил юному британскому гонщику Билли Монгеру (слева), который весной в результате аварии в Формуле 4 лишился обеих ног.

Результаты Гран-При Великобритании, очки:

Льюис Хэмилтон ( Mercedes ) — 25 Валттери Боттас ( Mercedes ) — 18 Кими Райкконен ( Ferrari ) — 15 Макс Ферстаппен ( Red Bull ) — 12 Даниэль Риккьярдо ( Red Bull ) — 10 Нико Хюлькенберг ( Renault ) — 8 Себастьян Феттель ( Ferrari ) — 6 Эстебан Окон (Force India) — 4 Серхио Перес (Force India) — 2 Фелипе Масса (Williams) — 1 Стоффель Вандорн (McLaren) Кевин Магнуссен ( Haas ) Роман Грожан ( Haas ) Маркус Эрикссон (Sauber) Даниил Квят ( Toro Rosso ) Лэнс Стролл (Williams) Паскаль Верляйн ( Sauber )

Фернандо Алонсо — не финишировал

Карлос Сайнс (Toro Rosso) — не финишировал

Джолион Палмер (Renault) — не финишировал

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании В числе тех, кто озвучивал персонажей мультфильма «Тачки 3», можно найти самого Льюиса Хэмилтона. Он будет «играть» самого себя.

Личный зачет, очки:

Себастьян Феттель ( Ferrari ) — 177 Льюис Хэмилтон ( Mercedes ) — 176 Валттери Боттас ( Mercedes ) — 154 Даниэль Риккьярдо ( Red Bull ) — 117 Кими Райкконен ( Ferrari) — 98 Макс Ферстаппен ( Red Bull ) — 57 Серхио Перес ( Force India ) — 52 Эстебан Окон ( Force India) — 43 Карлос Сайнс ( Toro Rosso ) — 29 Нико Хюлькенберг ( Renault) — 26 Фелипе Масса ( Williams ) — 23 Лэнс Стролл ( Williams ) — 18 Роман Грожан ( Haas ) — 18 Кевин Магнуссен ( Haas ) — 11 Паскаль Верляйн ( Sauber) — 5 Даниил Квят ( Toro Rosso ) — 4 Фернандо Алонсо ( McLaren ) — 2 Джолион Палмер ( Renault ) — 0 Маркус Эрикссон ( Sauber ) — 0 Стоффель Вандорн ( McLaren ) — 0 Антонио Джовинацци ( Sauber ) — 0

Формула 1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кими Райкконен, Mercedes, Ferrari, Гран-При Великобритании Макс Ферстаппен (Red Bull) на Гран-При Великобритании.

Кубок конструкторов, очки:

Mercedes — 330 Ferrari — 2 7 5 Red Bull — 1 74 Force India — 95 Williams — 41 Toro Rosso — 3 3 Haas — 29 Renault — 26 Sauber — 5 McLaren — 2

Фото: Formula1.com