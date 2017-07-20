МЧС наградит Кадырова за спасение людей из горящей Волги

История с эвакуацией людей из машины, загоревшейся во время ДТП в Ингушетии, получила продолжение. Стало известно имя одного из народных спасателей, его теперь ожидает награда от профессионалов.

Как мы и предполагали, нашумевшее видео с горящей Волгой, опубликованное недавно на YouTube, оказалось свежим. По данным ТАСС, авария произошла в начале июля на трассе «Кавказ» около села Троицкое (Ингушетия). Напомним, что в результате ДТП между Волгой и ВАЗ-21099 первый автомобиль загорелся. Пострадавшим пришли на помощь очевидцы, в том числе житель Чечни Адам Кадыров, который выбил ногой стекло водительской двери Волги и первым стал вытаскивать людей из горящей машины. Его-то и решили представить к награде.

«Руководство Главного управления МЧС России по Чеченской Республике готовит документы на представление Адама Кадырова к ведомственной награде МЧС России. Он вовремя пришел на помощь пострадавшим в ДТП людям, принял участие в тушении автомобиля до приезда пожарных».

Сам Кадыров так прокомментировал случившееся:

«Открыть дверь было невозможно, поэтому я сразу решил выбить стекло. Сломать его было несложно, так как окно было полуоткрыто. Стекло на задней двери не поддавалось, и решено было вытащить женщину через переднее окно — счет шел на секунды».

Агентство также сообщает, что Адам Кадыров включен в состав участников всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей МЧС РФ «Созвездие мужества — 2017» в номинации «По зову сердца».

  • С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: YouTube

МЧС наградило очередного героя, спасшего людей из горящего автомобиля. А что если бы вы увидели такое на дороге?

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Комментарии (4)

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-1

3 из 4-х помогли бы! Выходит 2-а человека из 4-х точно пустословы

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0

Он не Кадыров

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+1

Вот заголовок ваще желтушный в этот раз.
Понятно, чего добивались, но это капец как топорно:)

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+13