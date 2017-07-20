МЧС наградит Кадырова за спасение людей из горящей Волги

МАКС-2017: высший пилотаж в воздухе, дрифт и дрэг на земле

На выставке МАКС-2017, которая в этом году проходит с 18 по 23 июля, есть возможность не только полюбоваться на летательные аппараты, но и узнать о них много интересного. К примеру, для многих может стать сюрпризом тот факт, что у автомобилей и самолетов немало общего — как в плане техники, так и в их истории.