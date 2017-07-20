В жизни как в кино: Acura повисла на краю эстакады

В голливудских блокбастерах автомобили частенько балансирую на краю пропасти, водителям и пассажирам приходится проявлять чудеса ловкости, чтобы выжить. Иногда, впрочем, подобные ситуация случаются и в реальной жизни.

Департамент полиции американского города Линден, штат Нью-Джерси, опубликовала на своей страничке в Фейсбуке фотографию седана Acura TL, который повис на ограждении эстакады, примыкающей к федеральной трассе I-278. Авария произошла утром 15 июля: 34-летний водитель Мигель Варгас не справился с управлением и вылетел с дороги, но не рухнул вниз благодаря защитному сетчатому ограждению. В салоне автомобиля находился также один пассажир — вместе с водителем он благополучно выбрался из машины, после чего приятели отправились гулять по Линдену.

Полиция обнаружила автомобиль уже пустым, но быстро нашла владельца и привлекла его к ответственности за неосторожное вождение и оставление места ДТП. Возможно, Мигель даже не понял, как сильно ему повезло…

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Фото: Linden Police Department