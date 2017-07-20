Kia Sorento Prime прошел рестайлинг

Производитель представил в Корее обновленный среднеразмерный паркетник, который на местном рынке называется просто Sorento. Помимо косметических изменений автомобиль получил новый 8-ступенчатый автомат.

Дизайн кроссовера изменился незначительно. Спереди — новый бампер со светодиодными противотуманками у топовых версий и новые фары (светодиодные секции в них переехали из верхней части в нижнюю), соты фальшрадиаторной решетки стали крупнее. Сзади — тоже новый бампер, с выемкой под двойной выхлопной патрубок, более нарядной стала светодиодная начинка фонарей.

В салоне — новые четырехспицевый руль и селектор автомата, для дорогих версий предлагается кожаная обивка с изысканной ромбовидной прострочкой.

У себя на родине обновленный Sorento уже поступил в продажу и предлагается с тремя двигателями на выбор: дизелями 2.0 (186 л.с.) и 2.2 (202 л.с.), а также бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 240 л.с. Новый 8-ступенчатый автомат положен только версиям с 2,2-литровым дизелем и бензиновым агрегатом, а в пару 2,0-литровому дизелю ставится прежняя 6-ступенчатая коробка. Привод — передний либо полный.

Когда обновление докатится до российского Sorento Prime (кроссоверы для нашего рынка собирает калининградский «Автотор»), пока неизвестно. На данный момент у нас предлагаются только полноприводные версии модели по цене от 2 134 900 рублей, а из корейской линейки двигателей у нас доступен только 2,2-литровый турбодизель. Базовым мотором для Sorento Prime в России является 2,4-литровый бензиновый атмосферник с непосредственным впрыском топлива (188 л.с.), а на вершине гаммы стоит 3,3-литровый бензиновый V6 мощностью 250 л.с.

Весной в Китае стартовали продажи кроссовера Kia KX7 — это вариация на тему Sorento, но с более современным дизайном. Ожидалось, что Sorento обновится в духе китайского собрата, но теперь ясно, что у KX7 и Sorento — разные пути.

В июне фирма Kia представила новый субкомпактный кроссовер Stonic, но в России он, к сожалению, продаваться не будет. Зато к нам решено поставлять эффектный спортивный фастбек Stinger — у дилеров он появится в начале следующего года.

Фото, видео: Kia