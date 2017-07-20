Дорогу самолету! Cessna совершила экстренную посадку на хайвей

Необычное ДТП произошло вчера в районе часа дня по местному времени, о нем сообщил телеканал ABC News. Пилот одномоторного самолета Cessna 206 обнаружил неисправность практически сразу после взлета и решил совершить экстренную посадку на автомобильную дорогу — процесс запечатлел на мобильный телефон водитель одной из проезжавших мимо машин, причем оригинальная, неотредактированная запись на Ютубе изобилует эмоциональными высказываниями оператора в духе дешевых фильмов про зомби-апокалипсис:
Водитель перевозбудился совершенно напрасно: пилот ловко посадил летающую машину на автодорогу, никого не задев, а после посадки предусмотрительно отрулил на обочину, чтобы не перегораживать движение. Тут же к самолету подъехала полицейская машина — местные стражи порядка, видимо, заранее получили известие о грядущем приземлении.
- В мае похожая, но куда более зрелищная авария произошла в штате Вашингтон: при экстренной посадке на дорогу самолет зацепил топливным баком светофор и провода, устроив «фаер-шоу». Слава богу, и в этом случае все закончилось благополучно.
Фото: charterscanner.com
Видео: YouTube