Дорогу самолету! Cessna совершила экстренную посадку на хайвей

В США малая авиация развита очень хорошо, легкие самолетики частенько кружат в воздухе, и, как водится, время от времени падают. Инцидент на острове Лонг-Айленд (входит в состав Нью-Йорка), к счастью, окончился благополучно.

Необычное ДТП произошло вчера в районе часа дня по местному времени, о нем сообщил телеканал ABC News. Пилот одномоторного самолета Cessna 206 обнаружил неисправность практически сразу после взлета и решил совершить экстренную посадку на автомобильную дорогу — процесс запечатлел на мобильный телефон водитель одной из проезжавших мимо машин, причем оригинальная, неотредактированная запись на Ютубе изобилует эмоциональными высказываниями оператора в духе дешевых фильмов про зомби-апокалипсис:

Водитель перевозбудился совершенно напрасно: пилот ловко посадил летающую машину на автодорогу, никого не задев, а после посадки предусмотрительно отрулил на обочину, чтобы не перегораживать движение. Тут же к самолету подъехала полицейская машина — местные стражи порядка, видимо, заранее получили известие о грядущем приземлении.

  • В мае похожая, но куда более зрелищная авария произошла в штате Вашингтон: при экстренной посадке на дорогу самолет зацепил топливным баком светофор и провода, устроив «фаер-шоу». Слава богу, и в этом случае все закончилось благополучно.

Фото: charterscanner.com

Видео: YouTube

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Комментарии (1)

///,,,легкие самолетики частенько кружат в воздухе, и, как водится, время от времени падают.../// ... плавно опускаясь на парашюте.

Обычная посадка на шоссе.
Экстренная посадка — это когда задействована парашютная система, применяемая в малой авиации. Весит килограмм 20.
Более надёжная, чем японская подушка Таката,. которой слепо доверяют свою жизнь и жизнь близких сотни миллионов владельцев японских, немецких и прочих автомобилей. Потому и бьются больше, чем в авиации.

Посадка на воду с парашютом / У самолета заглох двигатель
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