Яндекс.Навигатор появится в автомобилях Jaguar и Land Rover

Компании Яндекс и Jaguar Land Rover Россия начинают сотрудничество, целью которого является (в перспективе) установка во все британские автомобили приложения Яндекс.Навигатор. Первенцем, как сообщается, станет новый среднеразмерный премиальный кроссовер Range Rover Velar.

Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar

Land Rover > Range Rover Velar


Речь идет об интеграции не только навигационных, но и прочих сервисов Яндекса. Все они появятся на борту «британцев», оснащенных мультимедийной системой Jaguar Land Rover InControl Touch c опцией InControl Apps — она-то и поддерживает работу со сторонними приложениями, установлеными на смартфоны владельцев машин.

Первым автомобилем Land Rover с возможностью использования Яндекс.Навигатора, а также Яндекс.Музыки станет новый Range Rover Velar, который поступит в продажу уже этой осенью.

Сейчас приложения Яндекса проходят финальные тесты, после чего будут доступны для скачивания на смартфоны из Apple Store и Android Market.

Фото: Jaguar Land Rover
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