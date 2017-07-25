Яндекс.Навигатор появится в автомобилях Jaguar и Land Rover

Речь идет об интеграции не только навигационных, но и прочих сервисов Яндекса. Все они появятся на борту «британцев», оснащенных мультимедийной системой Jaguar Land Rover InControl Touch c опцией InControl Apps — она-то и поддерживает работу со сторонними приложениями, установлеными на смартфоны владельцев машин.
Первым автомобилем Land Rover с возможностью использования Яндекс.Навигатора, а также Яндекс.Музыки станет новый Range Rover Velar, который поступит в продажу уже этой осенью.
Сейчас приложения Яндекса проходят финальные тесты, после чего будут доступны для скачивания на смартфоны из Apple Store и Android Market.
- Ранее приложением Яндекс.Навигатор уже стали штатно оснащать автомобили марки Toyota. Мы протестировали работу программы на кроссовере RAV4.
- Яндекс продолжает развивать свое навигационное приложение. Так, недавно в нем появился функционал демонстрации освободившихся парковочных мест в пункте назначения.
Фото: Jaguar Land Rover