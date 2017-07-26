Мужское ми-ми-ми: бульдог имитирует звуки Формулы 1

Некоторые животные имеют великолепные способности к звукоподражанию, в их числе — французские бульдоги. Человеческая речь, правда, не их стезя, зато автомобильные звуки они передают отлично!

Пару лет назад хитом интернета стал бульдог, имитирующий работу дизельного двигателя — специфика строения носоглотки этого животного позволяет ему удивительно точно подражать некоторым механическим звукам. Вспоминаем и умиляемся:

Новый же герой, еще один «французик», выступает в более высоком звуковом регистре и имитирует высокооборотную песню формульных моторов дотурбонаддувной эпохи. Любители Формулы 1 испытают приятное чувство ностальгии при просмотре ролика с этой милой собачкой.

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Фото: AP/ТАСС

Видео: YouTube

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