Мужское ми-ми-ми: бульдог имитирует звуки Формулы 1

Пару лет назад хитом интернета стал бульдог, имитирующий работу дизельного двигателя — специфика строения носоглотки этого животного позволяет ему удивительно точно подражать некоторым механическим звукам. Вспоминаем и умиляемся:
Новый же герой, еще один «французик», выступает в более высоком звуковом регистре и имитирует высокооборотную песню формульных моторов дотурбонаддувной эпохи. Любители Формулы 1 испытают приятное чувство ностальгии при просмотре ролика с этой милой собачкой.
- С другими курьезными новостями можно ознакомиться здесь.
Фото: AP/ТАСС
Видео: YouTube