Навигаторы ГЛОНАСС смогут работать в туннелях и под водой

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии дал интервью агентству РИА Новости, в котором сообщил о том, что вскоре спутниковая навигация ГЛОНАСС будет дополнена устройством определения местоположения принципиально нового типа:
«Организации Росстандарта сегодня уже создают прототипы средств формирования навигационных карт гравитационного поля Земли, первичных гравитационных измерителей наземного, воздушного и космического базирования, средств метрологического обеспечения гравиметрических и гравиградиентометрических измерений. В том числе — испытательных полигонов. Гравитационные системы имеют большие перспективы для непрерывного определения местоположения в любых условиях, в том числе — в туннелях, под землей, под водой, в условиях искусственных или природных помех».
Что касается перспектив применения новых навигаторов в автотранспорте, то, по словам Абрамова, они помогут обеспечить переход к беспилотникам — искусственный интеллект никогда не собьется с пути, так как спутниковая и гравитационная системы ГЛОНАСС будут функционировать во взаимоподдерживающем режиме.
- Дмитрий Медведев провел на прошлой неделе в НАМИ совещание, посвященное развитию электрического и беспилотного транспорта в России. Премьер прокатился на полностью автономном автобусе Шатл и пообещал отечественным разработчикам беспилотников еще более щедрую финансовую поддержку.
- Руководитель московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин в рамках прошедшего недавно авиасалона МАКС рассказал о том, что в столичном инновационном центра «Сколково» российские специалисты разрабатывают летающий мотоцикл и аэротакси, которые будут функционировать в том числе в беспилотном режиме.
Фото: Rinspeed