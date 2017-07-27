Навигаторы ГЛОНАСС смогут работать в туннелях и под водой

Обоюдная вина в ДТП: как получить компенсацию? «Разбор полетов» после ДТП заканчивается определением виновного водителя. Но бывает и так, что в нарушении ПДД уличают обоих. В народе это называется «обоюдка». Давайте разберемся, что это такое, и рассмотрим вопрос получения компенсации после подобных аварий. Новые ответы НАМИ — про заниженную подвеску, газовые баллоны, скрытые номера и большие колеса Разрешено ли устанавливать на автомобиль колеса большего диаметра, чем указано в инструкции по эксплуатации? Какой багажник можно использовать для перевозки велосипедов? Как зарегистрировать сухопутную яхту? Прощай, молодость: куда подевались трехдверные хэтчбеки? Яркие трехдверные хэтчбеки, похоже, окончательно выходят из моды. Даже на европейском рынке таких моделей остается все меньше, что уж говорить о России, где особым спросом они никогда не пользовались.