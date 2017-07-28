Infiniti QX70 останется в России!

Компания Nissan сделала официальное заявления по поводу судьбы премиального кроссовера Infiniti QX70. Несмотря на то, что c некоторых рынков модель скоро исчезнет, ее производство продолжится и поставки в Россию прерываться не будут.

В начале недели мы писали, что Infiniti QX70 скоро уйдет на покой и в ближайшее время не получит наследника. В российском представительстве Nissan уточнили, что спортивный кроссовер исчезнет лишь из американской продуктовой линейки Infiniti, а в России автомобиль по-прежнему будет доступен.

Решение это абсолютно понятное: в США QX70 продается плохо, за первое полугодие текущего года было реализовано лишь 4772 экземпляров, тогда как, например, Lexus RX нашел за тот же период 46 737 покупателей.

В России весь объем продаж Infiniti за первые шесть месяцев 2017 года составил 2632 автомобиля, но QX70 при этом продается лучше, чем все остальные модели бренда, поэтому его исключение из ассортимента нецелесообразно. В России Infiniti QX70 любят и ценят: 15 лет назад кроссовер первого поколения (тогда он назывался FX) стал настоящим хитом у серых дилеров и побудил фирму Nissan начать официальную продажу автомобилей Infiniti в России.

Сейчас самый доступный Infiniti QX70 с 3,7-литровым бензиновым двигателем (333 л.с.) и 7-ступенчатым автоматом стоит у российских дилеров 2 505 000 рублей.

В июне Nissan отзывал с российского рынка кроссоверы Infiniti FX первого поколения в связи с необходимостью замены дефектных подушек безопасности Takata.

В марте у бренда Infiniti появился новый шеф-дизайнер — Карим Хабиб, ранее работавший в BMW.

Фото: Infiniti