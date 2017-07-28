Шальная Honda S2000 чуть не убила мотоциклиста

Аварии с выездом на встречную полосу часто оканчиваются трагедией, но инцидент, имевший место на американской дороге, к счастью, завершился благополучно для его участников. Опасный разъезд зафиксировала камера, установленная на шлеме водителя мотоцикла.

К сожалению, неизвестно, где и когда именно произошло ДТП, на Ютубе оно опубликовано 19 июля без каких-либо объяснений. Судя по ряду характерных признаков, действие происходит в одном из южных штатов США на горной дороге. Навстречу мотоциклисту едет вереница спорткаров — Ford Focus ST, Honda S2000 и три Subaru WRX STI. Замыкает колонну еще одна Honda S2000, ее владелица не справилась с управлением, машину занесло, закрутило и бросило на встречную полосу — вращающийся спорткар пулей пронесся буквально в нескольких сантиметрах от мотоциклиста!

Байкер, однако, оказался парнем хладнокровным — развернулся и поехал узнать, все ли в порядке с водителем Хонды. Им оказалась пышнотелая барышня, которая благополучно выбралась из помятой машины и тут же начала подсчитывать убытки.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Emilio Caceres via Storyful/YouTube