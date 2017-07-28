На Алтае задержан полицейский, избивший просивших у него помощи мотоциклистов

На мотоциклистов оперуполномоченный Онгудайского отделения полиции напал вместе с напарником. Стражей порядка возмутила просьба незнакомых мужчин дать им немного бензина.

Как сообщает официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай, инцидент произошел 22 июля. Двое жителей села Инегень Онгудайского района ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, недалеко от села Чуй-Оозы у них внезапно закончился бензин. Мотоциклисты решили попросить немного топлива у полицейских, которые проезжали мимо на автомобиле. Когда стражи порядка узнали, по какой причине их остановили гражданские, то пришли в бешенство. Один из полицейских применил в отношении мотоциклистов газовое спецсредство, затем напарники скрутили обоих мужчин, погрузили в машину и отвезли в безлюдное место, где стали избивать потерпевших, нанося им множественные удары по голове и туловищу.

Благодаря слаженной работе сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Алтай и регионального следственного управления СК, удалось на данный момент задержать одного из преступников — оперуполномоченного Онгудайского отделения полиции. По факту нападения на мотоциклистов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Следствие по этому делу продолжается, второй участник нападения находится в розыске.

  • Похожий случай произошел два года назад в Кемеровской области: полицейские избили водителя и пассажира автомобиля, за которым гнались по ориентировке.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (10)

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Помню был на сайте опрос о доверии сотрудникам, на почве какой темы это было не припомнить, но и тогда общественное мнение реагировало на них негативно — вот и явные причины.
Когда видишь сотрудника полиции, должен чувствовать себя уверенно и в безопасности, а не не напрягаться и думать «только бы не до чего не дое***лись».

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+1

Вот, это, видимо, тот самый эффект, которого добивался Медведев, когда переименовывал милицию в пилицию.
Раньше звучало бы по-совковому: «милиционеры избили мотоциклистов», а теперь — стильно модно, молодежно: «полицейские от...здили байкеров»!
Прогресс налицо!:))))

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0

Отловили демократа, второй ещё бегает.
От ЧК далеко не убежишь. Всё равно отловят.

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0

Обычно, когда я работал водилой на ГАЗоне, полицаи меня останавливали и происли угостить их топливом. Может тоже , так с ними надо было...

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0

В таких случаях, надо давать по максимуму, в данном случае — 10 лет!!! Что бы другим было неповадно! А то пользуются тем, что они представители власти и обычный гражданин им сопротивления оказать не может!

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+3
Безымянный

Простите за вопрос — А мы заживём в стране «Дураков» или всё-таки виноват кто-либо?
Пы.сы. Я бы давал по максимуму... Может жить бы стало интересней и с обочин брали, как раньше было...

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+2
Безымянный

А вам не кажется, что полицейский, по идее, для того и нужен, чтобы у него любой мог помощи просить, не опасаясь быть избитым?

А это — не полицейские, это — самые настрящие эцилопы как на планете Плюк.

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0

«у них внезапно закончился бензин.»
Простите, немного настораживает!(((

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-2
АлексейК.

Гражданину, который в жизни, кроме сиськи(маминой и то в детстве) ничего не видел) Инструкция, довольно глупая, но простая — прежде, чем нажать, попытайся подумать и жизнь станет лучше, в том числе и у тебя)))

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-1

Моя полиция меня бережет...

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+1