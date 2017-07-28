На Алтае задержан полицейский, избивший просивших у него помощи мотоциклистов

На мотоциклистов оперуполномоченный Онгудайского отделения полиции напал вместе с напарником. Стражей порядка возмутила просьба незнакомых мужчин дать им немного бензина.

Как сообщает официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай, инцидент произошел 22 июля. Двое жителей села Инегень Онгудайского района ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту, недалеко от села Чуй-Оозы у них внезапно закончился бензин. Мотоциклисты решили попросить немного топлива у полицейских, которые проезжали мимо на автомобиле. Когда стражи порядка узнали, по какой причине их остановили гражданские, то пришли в бешенство. Один из полицейских применил в отношении мотоциклистов газовое спецсредство, затем напарники скрутили обоих мужчин, погрузили в машину и отвезли в безлюдное место, где стали избивать потерпевших, нанося им множественные удары по голове и туловищу.

Благодаря слаженной работе сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Алтай и регионального следственного управления СК, удалось на данный момент задержать одного из преступников — оперуполномоченного Онгудайского отделения полиции. По факту нападения на мотоциклистов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Следствие по этому делу продолжается, второй участник нападения находится в розыске.

Похожий случай произошел два года назад в Кемеровской области: полицейские избили водителя и пассажира автомобиля, за которым гнались по ориентировке.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС