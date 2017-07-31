Самарский священник угнал четыре Лады и сдал их на металлолом

57-летний сотрудник одной из религиозных организаций принял у приятеля на хранение четыре автомобиля, но не сохранил их. Распиленные на части машины позже обнаружила полиция.

Как сообщает официальный сайт ГУ МВД РФ по Самарской области, 9 мая текущего года 47-летний житель Самары оставил на парковке религиозного учреждения по улице Революционная четыре автомобиля — ВАЗ-21124, ВАЗ-21101 и два ВАЗ-21104. За машинами должен был присматривать знакомый автовладельца, 57-летний священнослужитель. В конце мая машины с парковки исчезли, в связи с чем их хозяин обратился в полицию.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки украденных машин в пунктах приема металлолома. Выяснилось, что туда автомобили привез с помощью эвакуатора тот самый священник, которому и было поручено присмотреть за техникой. Вырученные от продажи машин деньги служитель культа потратил на собственные нужды. В ходе допроса он не стал отрицать своей причастности к преступлению и теперь является главным подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы).

В полиции не уточняют, служителем какой именно церкви является обвиняемый. На запрос «Интерфакса» представитель региональной пресс-службы ГУ МВД РФ сообщил: «Могу лишь сказать, что это не православная церковь». По данным агентства «Росбалт», на улице Революционной в Самаре находятся два религиозных заведения: базовая церковь Епархиального управления Церкви Божьей «Христос Миру» и православный храм «Троицкая церковь».

Ранее в июле «За рулем» рассказывал о похожей истории в Саратовской области: там в полицию об угоне заявил владелец старенького Daewoo, который он предварительно распилил и сдал в металлолом.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС