В США начали штрафовать тех, кто «тошнит» в левом ряду

В штате Невада дорожная полиция уже месяц выгоняет из левого ряда автомагистралей слишком медленных водителей и выписывает им штрафы. Для особо упорных «улиток» штраф сделали прогрессивным — за повторное «выползание» в левый ряд придется заплатить больше, чем за первое нарушение, за третье — еще больше!

Год назад «За рулем» проводил опрос в своей группе ВКонтакте на тему того, что особенно раздражает на дорогах — чаще всего пользователи соцсети выбирали ответ «слишком медленные водители». Согласно действующему российскому законодательству (статья 12.15 КоАП), полиция может выписать штраф (до 1500 рублей) только слишком медленным водителям вне населенных пунктов при условии, что скорость движения их транспортных средств не превышает 30 км/ч. То есть, в сущности, речь идет о гужевых повозках, тракторах и другой спецтехнике, тогда как раздражают и мешают, как правило, водители обычных машин, которые там, где, например, можно ехать 90 км/ч, едут 70 км/ч, причем в левом ряду. Именно с такими нарушителями скоростного режима решили бороться власти Невады и с 1 июля ввели специальный штраф для «улиток» — 50 долларов за первое нарушение, 100 долларов за второе и 250 за третье.

Оштрафовать могут даже за незначительное отклонение: например, в репортаже телеканала KTNV водителя наказали за движение в левом ряду со скоростью 59 миль/ч (95 км/ч), тогда как максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 65 миль/ч (105 км/ч). То есть в левом ряду в Неваде надо ехать именно на максималке, а если ты этого не можешь или не хочешь — будь добр, уйди вправо и не мешай «нормальным» водителям.

Новый закон призван увеличить пропускную способность автомагистралей штата и сделать движение более ритмичным — возможно, опыт Невады решат позаимствовать и другие штаты.

Недавно «За рулем» опубликовал рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости.

Фото: AP/ТАСС