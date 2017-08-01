В США начали штрафовать тех, кто «тошнит» в левом ряду

В штате Невада дорожная полиция уже месяц выгоняет из левого ряда автомагистралей слишком медленных водителей и выписывает им штрафы. Для особо упорных «улиток» штраф сделали прогрессивным — за повторное «выползание» в левый ряд придется заплатить больше, чем за первое нарушение, за третье — еще больше!

Год назад «За рулем» проводил опрос в своей группе ВКонтакте на тему того, что особенно раздражает на дорогах — чаще всего пользователи соцсети выбирали ответ «слишком медленные водители». Согласно действующему российскому законодательству (статья 12.15 КоАП), полиция может выписать штраф (до 1500 рублей) только слишком медленным водителям вне населенных пунктов при условии, что скорость движения их транспортных средств не превышает 30 км/ч. То есть, в сущности, речь идет о гужевых повозках, тракторах и другой спецтехнике, тогда как раздражают и мешают, как правило, водители обычных машин, которые там, где, например, можно ехать 90 км/ч, едут 70 км/ч, причем в левом ряду. Именно с такими нарушителями скоростного режима решили бороться власти Невады и с 1 июля ввели специальный штраф для «улиток» — 50 долларов за первое нарушение, 100 долларов за второе и 250 за третье.

Оштрафовать могут даже за незначительное отклонение: например, в репортаже телеканала KTNV водителя наказали за движение в левом ряду со скоростью 59 миль/ч (95 км/ч), тогда как максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 65 миль/ч (105 км/ч). То есть в левом ряду в Неваде надо ехать именно на максималке, а если ты этого не можешь или не хочешь — будь добр, уйди вправо и не мешай «нормальным» водителям.

Новый закон призван увеличить пропускную способность автомагистралей штата и сделать движение более ритмичным — возможно, опыт Невады решат позаимствовать и другие штаты.

  • Недавно «За рулем» опубликовал рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости.

Фото: AP/ТАСС

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Комментарии (19)

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В америке есть штаты где давно штрафуют за то что собрал за собой «хвост» более чем 5-10-15,машин.
Ответственность должна быть всеобщей и это правильно.
До наших тошнотворов руки у ГИБДД ещё не дошли , несмотря на то что штраф за езду вне городов в левых , при свободных правых , вновь вернулся в административный кодекс.
Всем удачи на дороге и жизни!

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0

Речь должна идти не о скорости. Скорость водитель выбирает в соответствии с п. 10.1. Речь — о неправильном расположении на проезжей части, которое никто не контролирует. «Тошноты» нарушают, когда на свободной загородной дороге едут не в правой полосе. «Гонщики» нарушают, когда на загруженной дороге совершают перестроения, кроме случаев остановки или поворота.

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+2
Epic

Ну а почему они едут слева? Да на пустой дороге? Нарушают, а всем [у нас не ругаются]!
Конечно гаишникам интереснее камеры на МКАДе повесить в правом ряду, который просто отнят у автомобилистов. Ряд есть, но это вроде как обочина, но там и стоять нельзя — Штраф в 1500 всё равно придёт. Это как называется? Недавно авария в правом ряду, а гаишник палкой машет — объезжай по типа обочине. Так штраф пришёл!ссылкассылка

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0
Epic

Поэтому в двухполосном шоссе ехать даже удобнее,чем в многополосном! Там хоть уступают.... Иногда....

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Часто езжу по скоростной: Симферопольское шоссе 3–4 ряда с хорошим покрытием и разметкой. Утром ранним раздражают «гонщики» в левом и среднем рядах при абсолютно свободном правом " несутся" под 90–100 при официально разрешённых 110, а де факто 130 по спидометру. Вот бы где камеры вешали и штрафовали бы за езду вне города в левых рядах при свободных правых. Это запрещено ПДД! А про такие нарушения многие и не знают тупо пиля по середине, типа есть же место для обгона слева и ладно. Вот правильно в Америке взялись... Эх, нам бы их проблемы...

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0

То есть, в сущности, речь идет о гужевых повозках, тракторах и другой спецтехнике,
речь как раз о перегруженных до изумления камазах, которые на малейшем подъёме тащатся, как вошь по мокрому, так что едущие сзади за малым в них не втыкаются (а бывает, что и да). И хорошо ещё, если это четырёхполоска...

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+1
Akopov Mikhail

И о них тоже, согласен. Но что делать с теми, кто едет по хорошей четырехполосной дороге в левой полосе со скоростью, которая сильно ниже разрешенной?

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0
Ежов Андрей

Сгонять. К примеру, проезжающая на макс. разрешённой скорости в левом ряду полицейская машина с включенной люстрой одновременно и тормозит (даже распугивает :-) летунов, и сгоняет тормозов из левого ряда. А не послушаются — можно влепить по полной за непропуск при исполнении.

Чаще всего всё, что нужно, уже есть в правилах и законах. Просто обычно всем лень вспоминать и разбираться. Проще слепить ещё один и накрутить там наказание пострашнее. Но — это популизм, обычно ничего не улучшающий.

Вот с теми же камазами — всё есть, и...? А ведь это не просто торможение потока, а вполне реальная опасность.

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-1
Akopov Mikhail

"...влепить.. по полной..."
Миша, что за экстремизм? Не надо рвать в атаку, пишите спокойней — "вывести под белы рученьки". И повесьте ружьё обратно на гвоздик, пока себе ногу не отстрелили.

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0
Akopov Mikhail

Можно камеру повесить, которая будет тупо фоткать всех спереди по полосе. А для избежания недоразумений, прописать софт с поправками на случай пробки, разницы скоростей при перестроении, внезапности появления путем перестроения и подобного.

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0
Lumi

можно, и даже правильно будет. Но, скорее всего, всеобщее автовождение наступит раньше :-)

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0

Это хорошо, может через Аляску и до нас дойдёт, что синий знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости» нужно сделать на наших дорогах желанным и постоянно действующим.

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0

Все это [у нас не ругаются] и красивые слова! На самом деле, все знакомы с реальной действительностью, и в левом ряду самые недовольные пи...сы нарушители. Летящие с заведомым нарушением правил! Замечу для упоротых с купленными правами, макс. разрешенная скорость за городом 90, и никаких плюс 20! Даже плюс 1 уже нарушение, за которое, к сожалению в России пока не наказывают!

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-7
Безымянный

Но не смотря на недовольство тошнота, замечу, что и не смотря на это вы умудряетесь в крайне левой полосе автомагистрали ехать не более 100 км/час! А иные вообще плетутся 90 и не выгоняют я оттуда.

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-1
Lumi

Ага, типичный гонщик!) Два слова правильно связать не в состоянии, а на дороге Король всея Гоовна!))

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0
Безымянный

Дак и едь в ПРАВОМ ряду, дай людям 110 ехать.

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+1
Безымянный

Все, слился товарищ? Аргументация закончилась, начинаем разводить демагогию. Лучше бы так же быстро сливались с крайней левой!

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0
Lumi

О, ой, ой, какой храбрый!!! Навидался я этих гонщиков, гопщиков! Летит, такой весь гордый, а потом чуть поодаль на обочине, чуть ли не попу дяде гаишнику целует, да трясущимеся лапками потную купюру все сует, король дороги!))))

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+1
Безымянный

У вас в школе по сочинениям, видимо, 2 было, ибо фантазия так себе...

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