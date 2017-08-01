Стоимость запчастей для ремонта в ОСАГО снизилась с 1 августа

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные справочники средней стоимости запчастей для ремонта в ОСАГО. В этот раз обновление справочников прошло даже раньше срока благодаря введению натурального возмещения в ОСАГО, сообщает пресс-служба РСА.

Новые справочники средней стоимости запасных частей будут соответствовать практике натурального возмещения в ОСАГО, сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Со вступлением закона о «натуралке» в силу произошли изменения в возмещении, которые и отражены в актуализированных справочниках. В среднем запчасти подешевеют на 8%, однако это не значит, что снижение цен коснется всех без исключения запасных частей. Речь все же о среднем значении, при этом какие-то запчасти вырастут в цене, а какие-то упадут, подчеркнул глава Союза автостраховщиков.

Последний раз справочники обновлялись совсем недавно — 1 июня 2017 года. В мае-июне этого года страховщики согласовывали со станциями техобслуживания порядок ремонта по обязательному страхованию, в результате обсуждений и появилась та версия справочника, которая начала действовать с сегодняшнего дня.

  • Достоверный источник недавно сообщил о том, что Центробанк, Минфин и РСА провели закрытое совещание, где рассматривался вопрос либерализации тарифов ОСАГО. Если госструктуры прислушаются к страховщикам, стоимость ОСАГО может резко взлететь и сравняться с ценой добровольного страхования.
  • Ранее дилеры просили ЦБ увеличить расценки в справочниках запчастей по ОСАГО на 20%, так как иначе заниматься восстановительным ремонтом по обязательной «автогражданке» им просто будет невыгодно. Более того, они предлагали выделить в справочниках по ремонту отдельным пунктом сегмент гарантийных машин и предлагать для них запчасти по иным расценкам. Однако их голос остался без внимания.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС

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Комментарии (9)

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Что страхуют в России? Жизнь? Имущество? Или еще что-то? Да фактически ни чего!
И вся эта кодла страховщиков пытается выжить за счет ОСАГО! Все дорогие офисы, бешеные зарплаты, дорогая туалетная бумага для их жоп в сортирах все за счет ОСАГО!
Вы только вдумаетесь.
По итогам 2016 года произошло 173 694 ДТП.
56 миллионов машин стоит на учете. Пусть каждый заплатил в среднем 5000 руб (на самом деле я думая больше). 280 000 000 000 собрали.
Средняя выплата должна быть по  ОСАГО 1 612 000 рублей!!!

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+2

Значит снова скандалы и суды.
Хотели сделать как лучше, вышло хуже чем обычно.
Уменьшив справочную стоимость запчастей, а скорее всего и работы, на 8%, страховые компании разом увеличили свою прибыль на 8%. Просто как «дверь», одним росчерком пера.
ОСАГО надо отобрать у страховых компаний, раз они кричат об его убыточности, вернуть продажу полисов ОСАГО напрямую Центробанку, а ФАС обязать контролировать конкуренцию СТО.
Где бы почитать этот справочник?

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+3
Владимир

Пока ОСАГО обязательна, такая [у нас не ругаются] будет и у Центробанка и у ФАС. ОСАГО — должно быть добровольным!

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+2
Сергей с Вятки

ОСАГО должна быть у ВОДИТЕЛЯ, а не у автомобиля, хочешь управлять машиной — купи страховку, да и стоимость полиса при равных условиях (возраст, стаж, аварийность) должна быть одинаковой по всей стране.

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+1

В справочниках цены снизили. Осталось уговорить продавцов цены снизить...

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+6

В справочниках цены снизили. Осталось уговорить продавцов цены снизить...

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0

Что, Тойота уже согласилась поставлять запчасти себе в убыток?

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+2
робот

Похоже да! Но они еще об этом не знают. Им И. Юргенс сообщит!

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0

На кол страховщиков, кол затупить на 8%.

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+4