Стоимость запчастей для ремонта в ОСАГО снизилась с 1 августа

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные справочники средней стоимости запчастей для ремонта в ОСАГО. В этот раз обновление справочников прошло даже раньше срока благодаря введению натурального возмещения в ОСАГО, сообщает пресс-служба РСА.

Новые справочники средней стоимости запасных частей будут соответствовать практике натурального возмещения в ОСАГО, сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Со вступлением закона о «натуралке» в силу произошли изменения в возмещении, которые и отражены в актуализированных справочниках. В среднем запчасти подешевеют на 8%, однако это не значит, что снижение цен коснется всех без исключения запасных частей. Речь все же о среднем значении, при этом какие-то запчасти вырастут в цене, а какие-то упадут, подчеркнул глава Союза автостраховщиков.

Последний раз справочники обновлялись совсем недавно — 1 июня 2017 года. В мае-июне этого года страховщики согласовывали со станциями техобслуживания порядок ремонта по обязательному страхованию, в результате обсуждений и появилась та версия справочника, которая начала действовать с сегодняшнего дня.

Достоверный источник недавно сообщил о том, что Центробанк, Минфин и РСА провели закрытое совещание, где рассматривался вопрос либерализации тарифов ОСАГО. Если госструктуры прислушаются к страховщикам, стоимость ОСАГО может резко взлететь и сравняться с ценой добровольного страхования.

Ранее дилеры просили ЦБ увеличить расценки в справочниках запчастей по ОСАГО на 20%, так как иначе заниматься восстановительным ремонтом по обязательной «автогражданке» им просто будет невыгодно. Более того, они предлагали выделить в справочниках по ремонту отдельным пунктом сегмент гарантийных машин и предлагать для них запчасти по иным расценкам. Однако их голос остался без внимания.



Фото: Митя Алешковский/ТАСС