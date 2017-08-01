Honda огласила цены на двухлитровый CR-V для России

Кроссовер нового поколения появился на нашем рынке совсем недавно, с единственным бензиновым мотором 2.4. Теперь линейка двигателей пополнилась еще и двухлитровым агрегатом, который также представлен в трех версиях автомобиля.

Honda CR-V пятого поколения теперь, как и раньше, оснащается еще и 2,0-литровым бензиновым двигателем i-VTEC мощностью 150 л.с. Мотор стал более экономичным и экологичным — в городском цикле автомобиль расходует 9,8 л на 100 км, в загородном — 6,2 л, в смешанном — 7,5 л. Двигатель работает на топливе АИ-95, однако при необходимости может потреблять и АИ-92. Агрегатируется он, как и его предшественник, только вариатором.

CR-V в версии с 2,0-литровым мотором предложат в комплектациях Elegance, Lifestyle и Executive. Напомним, базовая версия кроссовера оснащена 8 подушками безопасности, центральным замком с ДУ и иммобилайзером. Среди систем безопасности и электронных помощников отметим ABS, систему распределения тормозных усилий, помощи при подъеме, помощи при маневрировании, помощи при торможении, систему курсовой устойчивости, адаптивный электроусилитель руля и систему контроля давления в шинах.

За автомобиль в этой версии с двухлитровым мотором попросят 1 769 900 рублей, версия Lifestyle обойдется в 1 959 900 рублей, а Executive — 2 099 900 рублей.

В Америке недавно представили седан Honda Accord десятого поколения. Автомобиль выглядит более стильно, получил массу новшеств, но пока неясно, будут ли его завозить в Россию.

Производят СR-V для российского рынка в Ист-Либерти (США, штат Огайо). Кроме того, предприятие выпускает еще модели Acura RDX, и MDX.

Фото: Honda