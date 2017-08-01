Honda огласила цены на двухлитровый CR-V для России

Кроссовер нового поколения появился на нашем рынке совсем недавно, с единственным бензиновым мотором 2.4. Теперь линейка двигателей пополнилась еще и двухлитровым агрегатом, который также представлен в трех версиях автомобиля.

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Honda CR-V пятого поколения теперь, как и раньше, оснащается еще и 2,0-литровым бензиновым двигателем i-VTEC мощностью 150 л.с. Мотор стал более экономичным и экологичным — в городском цикле автомобиль расходует 9,8 л на 100 км, в загородном — 6,2 л, в смешанном — 7,5 л. Двигатель работает на топливе АИ-95, однако при необходимости может потреблять и АИ-92. Агрегатируется он, как и его предшественник, только вариатором.

CR-V в версии с 2,0-литровым мотором предложат в комплектациях Elegance, Lifestyle и Executive. Напомним, базовая версия кроссовера оснащена 8 подушками безопасности, центральным замком с ДУ и иммобилайзером. Среди систем безопасности и электронных помощников отметим ABS, систему распределения тормозных усилий, помощи при подъеме, помощи при маневрировании, помощи при торможении, систему курсовой устойчивости, адаптивный электроусилитель руля и систему контроля давления в шинах.

За автомобиль в этой версии с двухлитровым мотором попросят 1 769 900 рублей, версия Lifestyle обойдется в 1 959 900 рублей, а Executive — 2 099 900 рублей.

  • В Америке недавно представили седан Honda Accord десятого поколения. Автомобиль выглядит более стильно, получил массу новшеств, но пока неясно, будут ли его завозить в Россию.
  • Производят СR-V для российского рынка в Ист-Либерти (США, штат Огайо). Кроме того, предприятие выпускает еще модели Acura RDX, и MDX.

Фото: Honda

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Отзывы о Honda CR-V

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Комментарии (8)

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derutro

Высылайте деньги адресно, авторы будут писать вам персонально, без рекламы и дураков..
Надеюсь поняли и оценили.
С Вас сколько сможете дать. Жду.

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0

Сделайте сайт за деньги пожалуйста, очень много лишней противной рекламы и дураков в сообщениях! Вот авторевю пошла по этому пути, пусть это кому-то и не нравится, но общаться стало приятнее... Кто понимает, тот оценит.

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0

За рулём! Уберите рекламу справа, «задай вопросы» эта рожа в ушанке жутко бесит!

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+2
Vasily

Настрой Антибаннер и Антифишинг в браузере
и никакая гадость не будет лезть и бесить,
посмотри тут chrome-extension://bieimkcgkepinadnphjpljpcfbdipofn/pages/options.html

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0

Одного не пойму, зачем он нужен7
Считаем деньги:
Максимальные комплектации
— Jeep Renegade (модификации Limited и Trailhawk) = 1 925 000 рублей;
— Jeep Cherokee Limited = 1 909 000 рублей.

И когда на каждый ненасытный роток ФИАТ накинет платок?
Не просто так его в РФ не пускают. Конкуренты без конкуренции отжимают потребителя досуха, даже на ОСАГО денег не оставляют. И ещё Курилы им подавай..

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-2
робот

Пендосский тазопром в нашей стране тоже запретить,
а за его рекламу штрафовать...)))

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0
Александр

Мэри Барра сама убежала, только Форд подзадержался.

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0
робот

Все просто. Машина больше и более богаче напичкана электроникой (системы помощи водителю). По моему опыту с этой машимой (6 месяцев и 9000 км) в экономном режиме и 60% на трассе и 40% в городе, по расходу сейчас на 7.1 л на 100 км

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0