Путин подарил боксеру Audi. Инспекторы ГИБДД арестовали ее

Автомобиль Audi A8 был вручен спортсмену Владимиром Путиным за успешное участие в Олимпийских играх 2008 года. В июле этого года в Екатеринбурге машину увезли на штрафстоянку полицейские, заподозрившие Егора Мехонцева в нетрезвом вождении.

Инцидент произошел 22 июля: Егор Мехонцев возвращался к себе домой в Екатеринбург после выигранного в Москве боя с венесуэльцем Гусмиром Пердомо. Как сообщает газета «Комсомольская правда», взявшая интервью у спортсмена, полицейские подъехали к нему уже на парковке и поинтересовались, нет ли у него неоплаченных штрафов. Мехонцев ответил, что неоплаченных штрафов у него нет и что инспекторы ГИБДД могут проверить этот факт по базе данных. Полицейские проверили и ничего в базе данных на Мехонцева не нашли, после чего предложили боксеру проехать вместе с ними в отделение и пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мехонцев согласился, но попросил разрешения переставить машину, так как она загораживала въезд в паркинг. Полицейские ему отказали, заявив, что машина арестована и будет направлена на штрафстоянку.

Вместе с Мехонцевым в машине ехала его мама, у которой с собой были водительские права, она предложила сесть за руль вместо сына, но сержант в грубой форме повторил, что машина арестована и пригрозил ударить женщину дубинкой, если она будет припираться.

В итоге машину полицейские увезли на штрафстоянку, а Мехонцев провел ночь в ГИБДД. Медицинское освидетельствование при этом показало, что спортсмен был трезв. Очевидно, что полицейские не признали в водителе спортивную знаменитость, а его синяки и травмы, полученные во время боя в Москве, приняли за признаки асоциального образа жизни и заподозрили, что водитель может быть пьян. В любом случае, хамить они не имели права, и спортсмен написал на обидчиков жалобу. Сегодня из управления МВД по Свердловской области пришел ответ, его цитирует ТАСС:

«В ходе проверки установлено, что действия сотрудников ГИБДД признаны неправомерными, поэтому они были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности — им объявлено о неполном служебном соответствии».

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС