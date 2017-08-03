Международные водительские права встали в «пробку»

Стоит отметить, что ситуация с международными водительскими удостоверениями остается противоречивой. МВУ вводилось для того, чтобы зарубежной полиции было проще понять, что написано в национальном удостоверении, так как информация в нем разъясняется на пяти языках. Требования к международным правам записаны в Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, но в странах, ратифицировавших Венскую конвенцию, российские права признаются и так. Однако на деле все зависит от конкретных полицейских или прокатной конторы: некоторые требуют МВУ, а кому-то достаточно национальных прав. Чтобы подстраховаться, водители международные права все-таки получают, но стоит учитывать, что в нератифицировавших конвенцию странах (например, США, Испания, Мексика, Индонезия) власти вправе не признавать ни национальных прав, ни МВУ.
Сейчас наблюдается проблема с бланками практически во всех подразделениях ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ», проведя исследование в ряде регионов. Так, в Москве в подразделениях УГИБДД талончики просто не выдаются, бланков не хватает уже четыре месяца. Можно записаться на прием на сайте госуслуг, но там очередь уже растянулась до середины августа. В Красноярске МВУ невозможно получить «по техническим причинам», не вдаваясь в подробности, в Самарской области честно говорят, что нет бланков, аналогичная ситуация складывается и в других городах.
С проблемой уже столкнулись многие москвичи, в соцсетях все чаще появляются такие сообщения:
Ирина Бурмистрова: «Угадайте, почему в Москве нельзя получить международные права? Правильно, потому что во всех отделениях ГИБДД закончились бланки».
Elena Podkolzina: «Вопрос к знающим людям! Нужно получить международные права очень срочно. В Москве все время забито далеко вперед, на месте талоны вообще не выдают (кнопочка есть, но талон дать не может). Вроде бы портал госуслуг показывает, что в Спб времени свободного до фига. Пробовал ли кто получать в другом городе? Сработает?»
Как пояснили в МВД РФ, изменились требования к бланкам международных водительских удостоверений, поэтому в подразделения Госавтоинспекции осуществляется поставка новых бланков. С этим и может быть связан дефицит, правда, неясно, о каких изменениях идет речь, ранее об этом не сообщалось.
Бланки закупает Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД РФ и затем поставляет их в подразделения ГИБДД. В последние годы все контракты заключались с АО «Гознак»: в 2014–2015 годах было изготовлено почти 200 тыс. бланков МВУ, в 2016 году было закуплено 15 тыс. бланков, в 2017 году — 90 тыс., но последний контракт был заключен 18 июля с ООО «Первый печатный двор» на изготовление 70 тыс. бланков. Есть версия, что ЦСН просто не успел вовремя провести тендер, из-за чего и возник дефицит.
Впрочем, есть и другие версии нехватки бланков: из-за кризиса многие люди стали самостоятельно ездить не в Европу, а в более дешевые азиатские страны — Китай, Таиланд и так далее. Какие права принимают там, до конца неясно, поэтому люди и перестраховываются, поэтому и возник ажиотажный спрос на международные «корочки».
- Недавно стало известно, что профессиональным водителям придется сдавать экзамен на подтверждение своей квалификации. С таким предложением выступил Минтранс.
- Международное водительское удостоверение (МВУ) нового образца действует с 31 мая 2011 года.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС