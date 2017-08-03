Международные водительские права встали в «пробку»

Подразделения ГИБДД испытывают дефицит международных водительских удостоверений (МВУ). Чтобы получить такие права, приходится ждать очереди несколько недель, что стало настоящей проблемой для отпускников, желающих уехать на отдых за границу на своем автомобиле или взять его там напрокат.

Стоит отметить, что ситуация с международными водительскими удостоверениями остается противоречивой. МВУ вводилось для того, чтобы зарубежной полиции было проще понять, что написано в национальном удостоверении, так как информация в нем разъясняется на пяти языках. Требования к международным правам записаны в Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, но в странах, ратифицировавших Венскую конвенцию, российские права признаются и так. Однако на деле все зависит от конкретных полицейских или прокатной конторы: некоторые требуют МВУ, а кому-то достаточно национальных прав. Чтобы подстраховаться, водители международные права все-таки получают, но стоит учитывать, что в нератифицировавших конвенцию странах (например, США, Испания, Мексика, Индонезия) власти вправе не признавать ни национальных прав, ни МВУ.

Сейчас наблюдается проблема с бланками практически во всех подразделениях ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ», проведя исследование в ряде регионов. Так, в Москве в подразделениях УГИБДД талончики просто не выдаются, бланков не хватает уже четыре месяца. Можно записаться на прием на сайте госуслуг, но там очередь уже растянулась до середины августа. В Красноярске МВУ невозможно получить «по техническим причинам», не вдаваясь в подробности, в Самарской области честно говорят, что нет бланков, аналогичная ситуация складывается и в других городах.

С проблемой уже столкнулись многие москвичи, в соцсетях все чаще появляются такие сообщения:

Ирина Бурмистрова: «Угадайте, почему в Москве нельзя получить международные права? Правильно, потому что во всех отделениях ГИБДД закончились бланки».

Elena Podkolzina: «Вопрос к знающим людям! Нужно получить международные права очень срочно. В Москве все время забито далеко вперед, на месте талоны вообще не выдают (кнопочка есть, но талон дать не может). Вроде бы портал госуслуг показывает, что в Спб времени свободного до фига. Пробовал ли кто получать в другом городе? Сработает?»

Как пояснили в МВД РФ, изменились требования к бланкам международных водительских удостоверений, поэтому в подразделения Госавтоинспекции осуществляется поставка новых бланков. С этим и может быть связан дефицит, правда, неясно, о каких изменениях идет речь, ранее об этом не сообщалось.

Бланки закупает Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД РФ и затем поставляет их в подразделения ГИБДД. В последние годы все контракты заключались с АО «Гознак»: в 2014–2015 годах было изготовлено почти 200 тыс. бланков МВУ, в 2016 году было закуплено 15 тыс. бланков, в 2017 году — 90 тыс., но последний контракт был заключен 18 июля с ООО «Первый печатный двор» на изготовление 70 тыс. бланков. Есть версия, что ЦСН просто не успел вовремя провести тендер, из-за чего и возник дефицит.

Впрочем, есть и другие версии нехватки бланков: из-за кризиса многие люди стали самостоятельно ездить не в Европу, а в более дешевые азиатские страны — Китай, Таиланд и так далее. Какие права принимают там, до конца неясно, поэтому люди и перестраховываются, поэтому и возник ажиотажный спрос на международные «корочки».

Недавно стало известно, что профессиональным водителям придется сдавать экзамен на подтверждение своей квалификации. С таким предложением выступил Минтранс.

Международное водительское удостоверение (МВУ) нового образца действует с 31 мая 2011 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС