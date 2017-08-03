Пьяный судья, сбивший на Тойоте собаку, лишился работы

Квалификационная коллегия судей Новосибирской области досрочно прекратила полномочия судьи Искитимского районного суда Александра Березикова, признанного виновным в ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судью на полтора года лишили водительских прав.

Как сообщает сетевое издание «Весь Искитим», дорожный инцидент произошел 5 мая 2016 года: Березиков за рулем Тойоты сбил на улице Береговой в Искитиме собаку, судью задержали местные жители и вызвали полицию. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Лишь в марте 2017 года Генпрокуратура добилась разрешения у коллегии судей на привлечение Березикова к административной ответственности: Искитимский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком на полтора года.

Адвокат Березикова пытался оспорить это решение в Советском районном суде, но безуспешно, а сегодня агентство РИА Новости со ссылкой на Квалификационную коллегию судей Новосибирской области сообщило о том, что на Березникова наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного лишения его судейских полномочий.

С другими резонансными судебными делами на автодорожную тему можно ознакомиться здесь.

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС