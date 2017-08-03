Названы улицы Москвы, откуда чаще всего эвакуируют автомобили

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подвело итоги работы и назвало места, где москвичи и гости столицы чаще всего нарушают правила парковки. Не все они находятся в центре города.

Три улицы, куда чаще всего в июле выезжали московские эвакуаторы, назвало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»:

«Цветной бульвар, Пресненская набережная и Зеленый проспект в июле 2017 года стали лидерами по количеству нарушений правил парковки. Так, с Цветного бульвара на спецстоянки ГКУ „АМПП“ было перемещено 298 машин-нарушителей, а с Пресненской набережной и Зеленого проспекта — 277 и 250 автомобилей соответственно».

Чаще всего машины с означенных улиц приходится эвакуировать в выходные дни: люди приезжают в расположенные здесь торгово-развлекательные центры и бросают свои транспортные средства где попало, потому что хотят встать поближе к входу либо потому что не хотят платить за парковку в специально отведенных для нее местах.

Все эвакуированные машины доставляются на спецстоянки, в настоящее время их в столице насчитывается уже десяток.

В июле Генпрокуратура признала законной эвакуацию автомобилей без номеров.

В июне ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» сообщил об эвакуации миллионного по счету автомобиля.

Если вы считаете, что ваш автомобиль эвакуировали незаконно, в материале нашего эксперта можно узнать, как обжаловать это решение городских служб.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС