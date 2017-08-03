Названы улицы Москвы, откуда чаще всего эвакуируют автомобили

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подвело итоги работы и назвало места, где москвичи и гости столицы чаще всего нарушают правила парковки. Не все они находятся в центре города.

Три улицы, куда чаще всего в июле выезжали московские эвакуаторы, назвало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»:

«Цветной бульвар, Пресненская набережная и Зеленый проспект в июле 2017 года стали лидерами по количеству нарушений правил парковки. Так, с Цветного бульвара на спецстоянки ГКУ „АМПП“ было перемещено 298 машин-нарушителей, а с Пресненской набережной и Зеленого проспекта — 277 и 250 автомобилей соответственно».

Чаще всего машины с означенных улиц приходится эвакуировать в выходные дни: люди приезжают в расположенные здесь торгово-развлекательные центры и бросают свои транспортные средства где попало, потому что хотят встать поближе к входу либо потому что не хотят платить за парковку в специально отведенных для нее местах.

Все эвакуированные машины доставляются на спецстоянки, в настоящее время их в столице насчитывается уже десяток.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Комментарии (1)

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Москвичам это нравится, когда у них машины «приватизируют», поэтому критиковать Москву не буду. А то Михаил Владимирович обидится.
А вот почему в радиусе 10 км вокруг аэропорта Домодедово усыпано всё, даже верблюжьи тропы, знаками «Остановка запрещена» и по этим норам шерстит паркон — вот это вопрос.

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