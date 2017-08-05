Все правильно мужик сделал! Как автовладелец наказал ДПСников

Наверное, это могло произойти только в России: водитель несколько километров преследовал полицейских, чтобы заставить их составить протокол на... самих себя.

«Протокольчик за ремешки составлять будете?» — кричит в окно преследующий автомобиль ДПС дотошный автовладелец. Причем он не поленился проехать несколько километров, прежде чем те обратили на него внимание и поинтересовались, что ему нужно. Оказалось, все очень просто: до этого инспекторы оштрафовали самого водителя за отсутствие ремней, а позже он обнаружил, что стражи правопорядка допускают то же нарушение. И вознегодовал до такой степени, что решил добиться составления протокола, но уже в обратном порядке.

Ситуация довольно курьезная, неясно только, чем это все завершилось. Но видео попало на youtube и, похоже, какие-то административные выводы все же сделаны будут. А пристегиваться должны все: из ПДД пункт о том, что водители и пассажиры машин оперативных служб с цветографическими схемами могут не пристегиваться ремнями безопасности, исключили в 2010 году постановлением Правительства РФ от 10.05.2010.

В нынешних Правилах дорожного движения пункт 2.1.2 гласит:

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

Но многие сотрудники ДПС действительно не пристегиваются и в частных беседах объясняют почему: они часто работают на жаре, машина постоянно открытая, пыльная, и если постоянно пристегиваться, одежда будет выглядеть неопрятно. Впрочем, есть и другая причина: как-то ГИБДД провела показательный рейд — тормозили служебные полицейские автомобили и штрафовали непристегнутых стражей правопорядка. Оказалось, что полицейские пренебрегали ремнями безопасности потому, что пользоваться ими мешали бронежилеты.

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Фото, видео: YouTube

