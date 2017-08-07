На излете жизненного цикла второе поколение Volkswagen Touareg обзавелось спецверсией, созданной для российского рынка. Машину отличает довольно богатое оснащение и эксклюзивные элементы отделки.

Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition

Российское отделение Volkswagen представило спецверсию кроссовера Touareg, которая получила название Wolfsburg Edition. Машина предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или парой 3,0-литровых турбодизелей (204 и 245 л.с.) на выбор. Вне зависимости от силового агрегата VW Touareg Wolfsburg Edition оснащается 8-ступенчатым автоматом.

Внешне спецверсию можно отличить по новым 19-дюймовым легкосплавным колесам Moab серебристо-черного цвета, переднему бамперу с хромированными элементами, корпусам зеркал черного цвета, затемненным задним светодиодным фонарям, тонированным стеклам задней полусферы и черным рейлингам. Естественно, Touareg Wolfsburg Edition получил отличительные шильдики: герб города Вольфсбург размещен на средних стойках.

Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition

Сиденья с вентиляцией и обогревом щеголяют комбинированной черно-серой, а потолок — черной отделкой. Передние сиденья оснащены электрорегулировками и памятью настроек. Педали и пороги — со стальными накладками.

В исполнение Wolfburg Edition включили пневмоподвеску, коленную подушку безопасности для водителя и боковые подушки для задних пассажиров, систему автоматического управления дальним светом Dynamic Light Assist, мониторинг слепых зон Side Assist и камеру заднего вида. Кроссовер оснащается системой бесключевого доступа в салон, автоматическим включением фар Coming Home/Leaving Home, зеркалами и рулевой колонкой с электроприводом, обогревом лобового стекла и системой контроля давления в шинах. Дизельные версии дополнительно оборудованы стояночным отопителем и топливным баком на 100 л.

Сиденья в Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition имеют комбинированную двухцветную обшивку

Цены на Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition стартуют с отметки 3 199 000 рублей. В компании говорят, что за счет дополнительного оборудования, входящего в оснащение, удастся сэкономить 545 тысяч.

Новое поколение Volkswagen Touareg будет представлено в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте. Однако его внешность была рассекречена еще до премьеры.



будет представлено в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте. Однако его внешность была рассекречена еще до премьеры. В следующем году на российском рынке появится еще один кроссовер Volkswagen — Teramont . Его к нам будут поставлять из Северной Америки.

Фото: Volkswagen