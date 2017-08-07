Honda Civic и Honda Accord готовятся к возвращению в Россию

Стабилизация ситуации на российском авторынке заставляет зарубежные компании пересматривать ранее принятые решения о сокращении модельных рядов. Сегодня стало известно о том, что в нашу страну могут возобновиться официальные поставки легковушек марки Honda.

Honda Civic

Сейчас в российском автомобильном модельном ряду Хонды (напомним, что японская фирма выпускает еще и мототехнику) значатся всего две позиции: кроссоверы CR-V и Pilot, однако, по данным издания WardsAuto, в будущем к ним могут присоединиться некогда популярные у нас Civic и Accord. На волне экономического кризиса двух последних лет эти легковушки были сняты с продаж, а теперь, когда рынок растет уже несколько месяцев подряд, руководство Хонды намерено их вернуть, но сроков возобновления поставок источник не называет.

В российском пресс-офисе компании Honda нам не подтвердили информацию о возвращении моделей Civic и Accord, хотя допустили, что теоретически такое возможно. Стало быть, если источник WardsAuto правдив, то вряд ли стоит ждать возобновления поставок раньше следующего года, да и то при сохранении стабильности на рынке.

В первом полугодии 2017-го Honda продала в России всего 479 машин, на 33% меньше, чем за тот же период 2016-го, тогда как в целом российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос за первые шесть месяцев этого года на 6,9%.

Honda Accord

На данный момент в России практически не осталось нелокализованных легковых моделей С-класса непремиальных брендов, что ставит под большие сомнения целесообразность поставок к нам именно Сивиков, тем более что хэтчбеки и седаны придется возить из разных стран (из Великобритании и США соответственно). Перспективы Аккорда получше — это высокомаржинальная и самая новая на данный момент модель Хонды, премьера седана десятого поколения состоялась в прошлом месяце. В России Accord мог бы стать хорошей альтернативой Тойоте Камри, за которой закрепился казенный имидж, отпугивающий от нее некоторых современных и независимых покупателей, а именно на таких, кажется, и ориентировались создатели нового Аккорда.

На этой неделе в России стартовали продажи кроссовера Honda Pilot 2017 модельного года, а на прошлой неделе японская фирма огласила рублевые цены на 2,0-литровые версии CR-V.

В апреле новейший хот-хэтч Honda Civic Type R показал рекордное для переднеприводников время прохождения Северной петли легендарного немецкого автодрома Нюрбургринг.

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Фото: Honda