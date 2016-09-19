Телеведущий Джереми Кларксон попал в больницу. Съемки шоу Grand Tour остановлены

Экс-ведущий телепроекта Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу во время своего отпуска на Майорке. Теперь команда программы Grand Tour — ее Кларксон с коллегами выпускает с 2016 года — вынуждена приостановить съемки на неопределенный период.

Известный телеведущий Джереми Кларксон, который вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем ушел с BBC на Amazon делать новое автомобильное шоу Grand Tour, был срочно госпитализирован.

Как выяснилось, во время отпуска, который Джереми проводил с семьей на Майорке, у Кларксона выявили запущенную форму пневмонии. По словам медиков, жизнь 57-летнего шоумена находится вне опасности, но ему предстоит довольно долгое лечение.

«Не те браслеты, что я привык видеть на отдыхе», — написал в своем Instagram Джереми Кларксон

Сам Кларксон, как обычно, не унывает и даже выложил в своем Instagram фото руки с катетерами от капельниц с подписью «Не тот тип браслетов, которые я обычно выбираю на отдыхе». Позднее он написал пост в социальной сети Drivetribe, в котором поблагодарил поклонников за поддержку.

«Я пробуду здесь долго, — написал Кларксон. — И это очень раздражает, ведь с 1978 года я не пропустил ни одного рабочего дня».

Теперь съемки программы Grand Tour приостановлены, так как двое из троих ее ведущих выбыли из строя: ранее Ричард Хаммонд попал в серьезную аварию и получил перелом ноги. Фактически в строю остался только Джеймс Мэй, о чем и сообщил Кларксон.

Второй ведущий The Grand Tour Ричард Хаммонд разбил хорватский суперкар Rimac Concept_One. Только по счастливому стечению обстоятельств он отделался лишь травмой колена.





В конце 2016 года Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд запустили новую социальную сеть Drivetribe . Она представляет собой сообщество по интересам, где могут быть тематические группы, объединенные как вокруг марки и модели, так и вокруг любых автомобильных тем.

Фото: Ray Tang/Zuma/TASS, Instagram