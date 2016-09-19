Китайский клон Porsche получил версию в стиле поддельных Трансформеров

Китайская фирма Zotye продолжает удивлять своими фокусами по нелицензионному использованию чужой интеллектуальной собственности. На этой неделе она анонсировала очередную спецверсию своего скандально известного кроссовера SR9.

Zotye SR9 — это, напомним, китайский клон Порше Макана. Большим спросом подделка пока не пользуется (в июне продано всего 2048 экземпляров), поэтому производитель старается привлечь покупателей с помощью специальных лимитированных исполнений модели. Весной SR9 получил розовую обертку под названием «богиня гламура», а теперь фирма представила желто-зеленую версию Deformation.

Deformation — это в данном случае синоним слова Transformation, которое, в свою очередь, является производным от Transformers, то есть Трансформеров — популярных игрушек компании Hasbro, которые сейчас находятся на очередной волне успеха благодаря одноименной серии фильмов. На фирменных иллюстрациях SR9 позирует на фоне таких вот фальшивых Трансформеров-Деформеров. Желтая машина имеет расширительный боди-кит, призванный, очевидно, придавать SR9 еще большее сходство с роботами.

Спецверсию оценили в 179 800 юаней — это примерно 1,6 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ, тогда как базовый SR9 стоит 108 800 юаней (973 тысячи рублей). Комплектация у «деформированного» кроссовера самая богатая из возможных, силовой агрегат состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатого робота с двумя сцеплениями, привод — только на передние колеса. В будущем SR9 получит полноприводное исполнение, но оно будет гибридным, с возможностью зарядки тяговой АКБ от внешнего источника.

На российский рынок и вообще за пределы Китая модель Zotye SR9 по понятным причинам не поставляется.

В мае в России стартовали продажи топ-версии среднеразмерного кроссовера Zotye T600 с 2,0-литровым лицензионным бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 177 л.с.

Фото: Zotye