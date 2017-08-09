Ford предлагает заливать омывайку через эмблему

Американский автоконцерн запатентовал необычный способ пополнения стеклоомывающей жидкости в автомобиле. Однако понравится он далеко не всем.

Помните, одно время Ford устанавливал под эмблемы своих автомобилей замки капота? Замки эти сильно ржавели, владельцы не могли добраться до двигателя, так что широкого распространения идея не получила. Но фордовцы, похоже, решительно намерены сделать из эмблемы предмет двойного назначения: издание Autoevolution опубликовало патентные изображения устройства, позволяющего заливать омывайку в машину, не поднимая капота. За эмблемой прячется горловина, которая откидывается вперед вручную или с помощью электропривода — таким образом, водителю не нужно поднимать тяжелый капот и пачкать руки, невозможно будет залить омывайку не туда, куда надо, и обжечься о горячие детали двигателя.

Технические рисунки сделаны на примере эмблемы Lincoln, поскольку она вертикально ориентирована и наилучшим образом подходит в качестве прикрытия для заправочной горловины. Непонятно, однако, что делать, если устройство замерзнет на морозе — встраивать электрообогреватель? Также устройство предполагает, что емкость для стеклоомывающей жидкости будет расположена в самом носу автомобиля, а это лишние 5 кг — не лучшее решение с точки зрения развесовки.

Появится ли фордовская чудо-эмблема на серийных машинах или это просто очередное архивное изобретение, на данный момент неизвестно.

Одно бесспорное преимущество у предложенного фордовцами решения есть — залить омывайку в мотор вместо масла будет невозможно. Одна французская владелица Mini недавно именно так и сделала (случайно, разумеется) — результат шокировал автомехаников.

Когда крышка бачка омывайки находится под капотом, то получить к ней доступ в мороз не составляет труда, но что делать, если замерзла сама жидкость? Читайте в материале нашего эксперта!

Фото: Ford