Ограбление по-голландски: пьяный водитель без прав, два фонарных столба и Renault Twingo

Полицейских в голландском Лелистаде заинтересовал старый маленький Renault Twingo, на крыше которого находились два фонарных столба. В результате проверки выяснилась масса интересных деталей.

Вначале маленький старый субкомпакт Renault Twingo, на крыше которого находились два огромных фонарных столба, вызвал интерес у обычных участников дорожного движения. Они поспешили сообщить в полицию о необычном автомобиле, который еле двигался по шоссе, создавая реальную угрозу другим участникам движения.

Полиция отреагировала оперативно и остановила автомобиль. В результате проверки выяснилось, что у водителя просрочены права, техосмотр закончился в конце прошлого года, у автомобиля не было обязательной страховки. Мало того, водитель отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения, а впоследствии выяснилось, что он еще и уехал с АЗС, не заплатив за топливо.

Полиция разыскивает владельца старенького Citroen 2CV, некоторое время буксировавшего машину вора.
Полиция разыскивает владельца старенького Citroen 2CV, некоторое время буксировавшего машину вора.

Водитель сознался в том, что действительно украл фонарные столбы, но не захотел сообщать никаких подробностей. В итоге он отправился за решетку, а его делом занялась криминальная полиция. Она в настоящее время занята тем, что ищет сообщников этой дерзкой по своему исполнению кражи: в определенный момент Twingo заглох и его некоторое время буксировал… старенький Citroen 2CV.

Автомобиль конфискован, а самому горе-грабителю грозит довольно продолжительный тюремный срок.

С материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: полиция Лелистада, Facebook.

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Комментарии (6)

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Ребят, бросайте курить!! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылкассылка

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0

французское по марке обоих автомобилей ссылкассылка

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Таааак... Как раз в это время, с его же слов, за границами нашей страны, ошивался товарищ Каплан...
Подозрительное совпадение!))
Он еще все хвалился, типа еду как хочу, ни полиции ни камер... Вот западная вольница в голову и вдарила, решил по легкому денюжку срубить и столбами начать барыжить!

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0

По-моему, этот водитель — выходец из России. Как пить дать! ))) Но «Твинго„-то каков, а? Хоть бы помялся! Столбы, наверное, пластиковые, но всё же!

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Громов Сергей

Вот тут пригодится поговорка: По Себе людей не судят. Я Россиянин.

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0
Громов Сергей

Точно! Как а том фильме«Хочу в тюрьму»

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0