Ограбление по-голландски: пьяный водитель без прав, два фонарных столба и Renault Twingo

Полицейских в голландском Лелистаде заинтересовал старый маленький Renault Twingo, на крыше которого находились два фонарных столба. В результате проверки выяснилась масса интересных деталей.

Вначале маленький старый субкомпакт Renault Twingo, на крыше которого находились два огромных фонарных столба, вызвал интерес у обычных участников дорожного движения. Они поспешили сообщить в полицию о необычном автомобиле, который еле двигался по шоссе, создавая реальную угрозу другим участникам движения.

Полиция отреагировала оперативно и остановила автомобиль. В результате проверки выяснилось, что у водителя просрочены права, техосмотр закончился в конце прошлого года, у автомобиля не было обязательной страховки. Мало того, водитель отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения, а впоследствии выяснилось, что он еще и уехал с АЗС, не заплатив за топливо.

Полиция разыскивает владельца старенького Citroen 2CV, некоторое время буксировавшего машину вора.

Водитель сознался в том, что действительно украл фонарные столбы, но не захотел сообщать никаких подробностей. В итоге он отправился за решетку, а его делом занялась криминальная полиция. Она в настоящее время занята тем, что ищет сообщников этой дерзкой по своему исполнению кражи: в определенный момент Twingo заглох и его некоторое время буксировал… старенький Citroen 2CV.

Автомобиль конфискован, а самому горе-грабителю грозит довольно продолжительный тюремный срок.

С материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: полиция Лелистада, Facebook.