В Подмосковье вдвое вырастет количество камер на дорогах

И произойдет это уже до конца 2017 года, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Сейчас в Подмосковье установлено пятьсот камер фото- и видеофиксации, а к концу года их станет 1,2 тысячи, сказал глава Минтранса Подмосковья. Монтируют камеры ударными темпами, так, в предыдущие полгода было установлено 274 камеры для контроля скорости на трассах области. Охватить устройствами, по мнению Трескова, следует как можно больше участков, так как это влияет на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

И хотя положительные результаты уже есть: в первом полугодии число смертей в ДТП на федеральных дорогах снизилось на 18% (к АППГ 2016-го) и составило 531, это все равно много и нужно стремиться к сокращению числа погибших и раненых.

Всего же количество аварий на федеральных трассах Подмосковья в первом полугодии уменьшилось на 21%.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (20)

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Итак, судя по тому, как резво набежали в комментарии путриотические пополизы, можно подбить некоторый итог.

У тех, кому пополизы подлизывают, заканчивается бабло для попила, и они-таки нашли, где взять еще;

Первый этап — попил на закупке камер и ПО.
Ну это тех камер и того ПО, что штрафуют водителя Нивы за скорость более 200 км/ч и присылают штрафы теням, пересекшим сплошную.

Второй этап — размещение камер по принципу «вот тебе знак „сорок“, поставь где хочешь».

Был в Европе, проехал более 1700 километров по дорогам Греции, Испании и Франции. Камеру встретил два (!) раза. И каждый раз о ней предупреждали за километр минимум специальным знаком. И аварийность у них куда как ниже, чем у нас, а уж про смертность на дорогах и упоминать не стоит — увы нам.

Отсюда вывод. Увеличение количества камер у нас — это не для увеличения безопасности, а для увеличения собираемости.

Давайте, путриотические пополизы, расскажите, почему это «не так»:)))

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+4
Каплан Илья

тут дружбан твой из 6й сорвался в приступ белой горячки
ссылка
помогай даффай а то он все куда то идти рвеца

боимса не удержать

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0

«влияет на снижение» — ой-тю-тю, а рожа свиная не треснет?! Все мы знаем, для чего вы их ставите «ударными темпами», и это вовсе не снижение аварийности. Вам на аварийность [у нас не ругаются]. А вот плотно набивать карман дойкой крестьян — это куда больше мотивирует. Сволочи. Зла просто не хватает. Вместо этих поганых 1200 камер лучше бы эти же бабки потратили на организацию движения, такую, что не провоцировала бы народ, была логичной, понятной и вызывала доверие. Вот ЭТО реально снизило бы аварийность.

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+1
Безымянный

Какая беда... нарушать ПДД не дают.. И правда — сволочи... Зла не хватает...

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-1
MaMoHTuK

Отмазывайте своих гадких хозяев, отмазывайте:)
У вас, у путриотов, так заведено:)
Даже если они детей начнут открыто поедать, вы будете кричать, что «дети сами виноваты, что такие вкусные»
Лижите, лижите начальственный зад:)
На большее вы не способны.

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+1
Безымянный

Я бы нарушителям не конверты слал, а хирурга с тупыми ножницами! Чик-чик и запел как Робертино Лорети!

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0
Безымянный

А ничо, что он уже умер и не поет?

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+1

жидосатанинская власть давит налогами и штрафами

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+1
Безымянный

А не нарушать слабо? Вас никто не заставляет нарушать!

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0
Lumi

Люмичка, зачем вы оторвались от попы Вротенберга и начали позориться?
Чего вам спокойно-то не лизалось, «справедливый» вы наш?
Вот когда получите права, сядете за руль и поездите по дорогам РФ, тогда и будете вставать в позу:)
(Не в ту, в которой вы привыкли быть, а в эпическую «не нарушай-не будет штрафа»)

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+2
Каплан Илья

У тебя 2 мысли в голове: чья то «попа» и «порнография»
Фу, противно, не пиши больше!

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0

Больше камер, для фиксации наглых обочечников.

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0
Vasily

Ага, ждите:)

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+1
Vasily

«Больше камер, для фиксации наглых обочечников.»

не, это слишком сложно. Камеры не для этого. Куда проще палить за превышение. Вложил в камеру рубль, получил два — вот они твои 5%. Вот и растут как грибы, а безопасность это всего лишь небольшой побочный эффект и прекрасная ширма для все новых и новых кормушек.

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+1

А можно сначала количество полос увеличить, а уже потом камер?
А то фурами все забито, х..р обгонишь, а обогнал, так штраф получи.

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+4
Каплан Илья

Не гони, ты [у нас не ругаются] отожрал, уже в авто не помещаешься!)

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-1
Безымянный

Одноразовые проплаченные безымянные путриотические ВАЗофилы тяфкают:)'
Как мило:)

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Ничего против камер не имею, есть вопросы к необоснованным знакам скоростного режима, ловушкам в виде неожиданного знака 40 на пустой и ровной трассе.

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+4
Vasily

А в городах все дороги в крестах, а машины в кустах вам по душе?

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+1

Мало. Народу это нравится. Скоро он побежит голосовать, чтобы было больше.
Я даже комментировать не буду.

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+1