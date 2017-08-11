В Подмосковье вдвое вырастет количество камер на дорогах

И произойдет это уже до конца 2017 года, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Сейчас в Подмосковье установлено пятьсот камер фото- и видеофиксации, а к концу года их станет 1,2 тысячи, сказал глава Минтранса Подмосковья. Монтируют камеры ударными темпами, так, в предыдущие полгода было установлено 274 камеры для контроля скорости на трассах области. Охватить устройствами, по мнению Трескова, следует как можно больше участков, так как это влияет на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

И хотя положительные результаты уже есть: в первом полугодии число смертей в ДТП на федеральных дорогах снизилось на 18% (к АППГ 2016-го) и составило 531, это все равно много и нужно стремиться к сокращению числа погибших и раненых.

Всего же количество аварий на федеральных трассах Подмосковья в первом полугодии уменьшилось на 21%.

В Москве работа некоторых камер видеофиксации нарушений вызывает нарекания у автомобилистов. По пока не подтвержденным данным, некоторые из них систематически завышают скорость проезжающих автомобилей, а автовладельцы потом получают штрафы.

МВД собирается отказаться от функции выписывания штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами. Делать это должны региональные власти, полагают в ведомстве и предлагают зафиксировать это в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: «За рулем»