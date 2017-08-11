Техосмотр автомобилей будут записывать на видео

Министерство экономического развития планирует ужесточить контроль за проведением техосмотра и ввести обязательную фото- и видеофиксацию процедуры. Соответствующие поправки в закон будут подготовлены осенью.

Автомобилисты со стажем помнят, что, когда техосмотром занималась ГИБДД, каждую машину снимали на камеру при въезде на ПИК и выезде с него. Нечестные гаишники и автовладельцы тем не менее и тогда умудрялись организовывать коррупционные схемы и устраивали показуху. Но с 2011 года, когда заработал действующий закон о техосмотре, фиктивные процедуры стали по-настоящему массовым явлением, сегодня многие автовладельцы получают диагностическую карту, необходимую для покупки полиса ОСАГО, от аккредитованных операторов техосмотра по электронной почте, саму машину при этом никто вообще не смотрит.

По данным газеты «Известия», в Минэкономразвития решили положить конец этой порочной практике и совместно с ГИБДД, ФАС, ЦБ, РСА и Ространснадзором разрабатывают новый закон, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей. Фотографировать предлагается номер автомобиля, место и время проведения техосмотра, а видеозапись должна подтверждать, что транспортное средство прошло проверку надлежащим образом.

Авторы инициативы предлагают также ужесточить ответственность за нарушение порядка проведения техосмотра и принять необходимые поправки в КоАП. Ространснадзор при этом займется внеплановыми проверками пунктов техосмотра.

Сведения о состоянии автомобилей будут по-прежнему вноситься в единую автоматизированную базу данных, но вести ее будет не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков под чутким контролем со стороны Центробанка.

Когда именно новый закон будет окончательно сформулирован и вступит в силу, пока неизвестно.

В июле Минпромторг предложил дополнить регламент техосмотра с учетом особенностей конструкции гибридных автомобилей и электромобилей.

Фото: Валентина Свистунова/Интерпресс/ТАСС