Техосмотр автомобилей будут записывать на видео

Министерство экономического развития планирует ужесточить контроль за проведением техосмотра и ввести обязательную фото- и видеофиксацию процедуры. Соответствующие поправки в закон будут подготовлены осенью.

Автомобилисты со стажем помнят, что, когда техосмотром занималась ГИБДД, каждую машину снимали на камеру при въезде на ПИК и выезде с него. Нечестные гаишники и автовладельцы тем не менее и тогда умудрялись организовывать коррупционные схемы и устраивали показуху. Но с 2011 года, когда заработал действующий закон о техосмотре, фиктивные процедуры стали по-настоящему массовым явлением, сегодня многие автовладельцы получают диагностическую карту, необходимую для покупки полиса ОСАГО, от аккредитованных операторов техосмотра по электронной почте, саму машину при этом никто вообще не смотрит.

По данным газеты «Известия», в Минэкономразвития решили положить конец этой порочной практике и совместно с ГИБДД, ФАС, ЦБ, РСА и Ространснадзором разрабатывают новый закон, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей. Фотографировать предлагается номер автомобиля, место и время проведения техосмотра, а видеозапись должна подтверждать, что транспортное средство прошло проверку надлежащим образом.

Авторы инициативы предлагают также ужесточить ответственность за нарушение порядка проведения техосмотра и принять необходимые поправки в КоАП. Ространснадзор при этом займется внеплановыми проверками пунктов техосмотра.

Сведения о состоянии автомобилей будут по-прежнему вноситься в единую автоматизированную базу данных, но вести ее будет не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков под чутким контролем со стороны Центробанка.

Когда именно новый закон будет окончательно сформулирован и вступит в силу, пока неизвестно.

Фото: Валентина Свистунова/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (24)

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Давно пора! Достали уже эти бумажные операторы. Я, как честный оператор техосмотра, (и не только я), потратил тучу денег на оборудование, аккредитацию, плачу налоги и сижу без работы, а техосмотр народ покупает у засранцев, которые воруют пароли у тупеньких операторов, которые не могут уследить за своими аккаунтами, или покупают у алчных операторов, которые хоть так готовы зарабатывать. Мне каждый день приходят на емейл письма с просьбой продать аккаунт или с жалкими попытками его украсть, СМС-ки, звонки и заманчивыми предложениями продать неиспользованные лимиты...
Ну, хоть с чего то начали приводить техосмотр в порядок.

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-5
Евгений Новик

сидишь без работы смени работу иди на базар помидоры с курями продавать и не плачь чтоб нажица за счет других тем что никому не нужно кроме тебя

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0
ДУРДОМ на колёсах

Ты дурак. Или один из тех засранцев, про которых я говорил.
А наличие минусов меня даже радует. Это значит, что я прав, а задело это тех, кто паразитирует на честных операторах техосмотра. И чем больше минуснут, тем больше они себя проявят.

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0
Евгений Новик

дурак ты патамушта потратил тучу денег на оборудование аккредитацию платишь налоги и сидишь без работы

засранец ты патамушта хочешь наварица на том что никому не нужно кроме тебя

иди сантехником работай и приноси пользу людям вычищая канализацию мож и работа тогда у тебя появица

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0
ДУРДОМ на колёсах

Сначала русский язык выучи. А потом учи людей жить. А канализацию я тоже чищу, и очень качественно. Мне за себя не стыдно. Ни в чём. А чего ты достиг в жизни? С такими общаться неинтересно, пиши что хочешь. В Интернете ты силён.

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0
Евгений Новик

закрой свою будку в которую ты втюхал тучу денех на оборудование и аккредитацию и будешь меньше платить налогов и продолжай чистить канализацию это твое

иж ты обрадовалса што скоро бабло начнешь стричь за то што никому не нужно кроме тебя

не радуйся скоро еще меньше в твою будку ездить станут патамушта еще больше положат болт на этих страхерщиков вместе с тобой докучи

ты ацтойная часть этой скотской системы страхерщиков
неинтересно общаца необщайса

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-1

Мы всё равно придумаем как обойти эту очередную ЗАДУМКУ государства. Как говорил Ленин — государство всё дальше от народа, оно прогнило.

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0

"...видеозапись должна подтверждать, что транспортное средство прошло проверку надлежащим образом."

Интересно, сколько видеокамер для этого понадобится?

"Сведения о состоянии автомобилей будут по-прежнему вноситься в единую автоматизированную базу данных, но вести ее будет не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков под чутким контролем со стороны Центробанка."

А не логичнее ли передать эту базу данных Ространснадзору? То, что РСА хочет вести базу данных, понятно. Нужно "легализовывать" диагностические карты, проданные в офисах страховых компаний. Но при чем здесь ЦБ? Бухгалтеры хорошо разбираются в техническом состоянии автомобилей?

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0
Громов Сергей

Сергей, я готов потратиться на камеры. Много не надо. 2 достаточно.

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-1

В маленьких городах реализуются эти диагностические карты прямо в вагончиках у ГИБДД, а сертифицированного центра прохождения техосмотра просто нет.
Но этим засранконотворцам как обычно всё пох.

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+1

Тогда, при прохождении тех осмотра пускай снимают мощность двигателя и полученные данные отправляют в налоговую для пересчета налога. Я считаю это будет правильно.

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+2
Безымянный

К сожалению, налог мы платим с паспортной мощности, а не фактически развиваемой. Увы, это так.

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-1

я обслуживаюсь у официального дилера! почему я должен еще где-то проходить техосмотр? если дилер проводит плановое ТО и не плановые ремонты, то он должен иметь право выдавать диагностические карты! по-моему, так!

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0
Александр67

Первые три года автомобиль не нуждается в тех осмотре. За это время гарантия заканчивается и все уходят от дилерского обслуживания? Или вы 10-летний автомобиль у дилера обслуживаете???

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0

В этой расчудесной Стране с 1999 года вместо Законов и УК коммерческие отношения. И все это лепит чухонская группа последних советских коммунистов-неудачников. Вы за что так Родину не любите? За то, что она вас убогих в стойле держала?

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+1
ghgjgh

а вот и любитель купить диагностическую карту не показывая машины.

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-1
=) Добряк

...за собой приглядывай, здоровее будешь...

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+1

Походу, на Порнхабе новая категория появится:)

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0
Каплан Илья

и первый ролик будет с вашим участием и двух негров

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+3

Старо. Было уже до передачи ТО частникам. Результат — как покупали, так и покупают.

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+1
Зимин Влад

по крайней мере теперь будут хотя бы ездить туда, а не по телефону оформлять, как некоторые мои коллеги

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-2
=) Добряк

а зачем туда ездить
тебе лично штоль легше станет оттого што другие туда ездят
ты этим делом сам барыжишь и плачешь оттого што к тебе мало ездят

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-1
=) Добряк

И что у них изменится кроме дополнительных расходов на бензин и потери времени?

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+1

Техосмотр автомобилей будут записывать на видео — «Oh!.. Ja, Ja!! Das ist fantastisch!!!»

Незамысловатый сюжет немецкого фильма для взрослых..

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0