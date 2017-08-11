Прокуратура лишила кроссовера главу района Омской области

Nissan X-Trail стоимостью 1,5 млн рублей был незаконным способом приобретен за бюджетные деньги в 2016 году. После длительной судебной тяжбы прокуратура Омской области добилась отмены контракта на поставку машины.

По данным регионального информационного агентства «Омск-информ», Nissan X-Trail был приобретен для главы Калачинского района Фридриха Мецлера. В 2016 году Центр учета и содержания собственности Калачинского района объявил конкурс на покупку автомобиля, неправомерно включив в аукционную документацию товарный знак автомобиля. Описанию объекта закупки при этом соответствовала лишь одна модель — Nissan X-Trail 2.0 CVT 4WD XE. В результате никто, кроме местного дилера Nissan, ООО «Евразия центр», не смог принять участие в аукционе, с ним и был заключен контакт на поставку означенного автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей, из них 1,2 млн являлись межбюджетным трансфертом из областного бюджета.

Прокуратура Омской области усмотрела в этом контракте противоречия установленному Бюджетным кодексом РФ принципу эффективного расходования средств и направила в арбитражный суд заявление о признании проведенного аукциона незаконным и отмене заключенного по его итогам контракта. Арбитражный суд Омской области требования прокуратуры удовлетворил частично: признал аукцион незаконным, но не стал отменять контракт — судья посчитал, что возвращение автомобиля не восстановит нарушенных прав муниципального образования.

Прокуратура попыталась обжаловать приговор в суде апелляционной инстанции, но там оставили в силе решение арбитражного суда. После этого прокуратура решила оспорить приговор в кассационном порядке, и вот, наконец, Арбитражный суд Западно-Cибирского округа удовлетворил жалобу прокуратуры и признал оспариваемую сделку недействительной. МКУ «Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области» теперь обязан возвратить автомобиль в ООО «Евразия центр», а дилер, в свою очередь, должен вернуть заплаченные за машину деньги в районный бюджет.

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Фото: Nissan