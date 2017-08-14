Пенсионер проехал по встречной полосе МКАД и отделался штрафом

В соцсетях активно обсуждают появившееся в интернете видео, на котором запечатлен автомобиль с пожилым человеком за рулем, который движется по левой обочине МКАД навстречу основному потоку.

В минувшие выходные соцсети взорвал видеоролик, снятый одним из водителей на МКАД. В ролике, в котором водитель двигается в привычной любому автолюбителю пробке на МКАД, зафиксировано, как на встречу основному потоку, двигаясь по левой обочине, едет автомобиль.

Автор видео пытается поговорить с пожилым водителем-нарушителем, но тот отвечает бессвязно, а единственными словами, которые звучат внятно, стали «отъедь» и «как тебя зовут». Непристегнутый и явно находящийся в неадекватном состоянии пенсионер ответил на все просьбы заглушить двигатель отказом и в итоге продолжил движение дальше.

Как он очутился на полосе встречного движения такой оживленной магистрали, как МКАД, неизвестно. По всей видимости, он попал в пробку и, выехав через технологический разрыв в ограждении трассы, решил таким образом сэкономить время.

Позднее в столичной Госавтоинспекции агентству ТАСС сообщили, что инцидент произошел 11 августа, а 63-летний нарушитель оштрафован. Правда, в ведомстве не уточнили сумму взыскания: за выезд на встречную полосу движения предусмотрен как денежный штраф (5000 руб.), так и лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. То есть решение о наказании принимает суд, а не ГИБДД.

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Фото, видео: YouTube