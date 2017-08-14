Самый дорогой в мире детский автомобиль выставлен на продажу

Мастерская Riddelsdell Brothers из британской деревушки Боксфорд графства Суффолк отреставрировала и выставили на продажу раритетный детский автомобиль Ferrari Testarossa, изготовленный в количестве трех экземпляров. Гараж хочет за него 75 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает таблоид The Sun, три детских Тестароссы были построены по заказу знаменитого лондонского универмага Harrods тридцать лет назад с одобрения фирмы Ferrari. Тогда элитная игрушка с бензиновым двигателем от газонокосилки стоила 35 тысяч фунтов и была адресована автолюбителям в возрасте от 5 до 9 лет. Машинка имеет убирающиеся фары, как у полноразмерного прототипа, сшитый вручную кожаный салон, полнофункциональный щиток приборов и спортивное рулевое колесо.

Говард Уоттс, управляющий мастерской Riddelsdell Brothers, заявляет, что к ним автомобильчик попал в плачевном состоянии. Понадобился год, чтобы его полностью отреставрировать. Теперь детская Testarossa продается за 75 тысяч фунтов стерлингов — это 5,85 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. Дорого? Очень! The Sun для сравнения нашел на вторичном рынке взрослую Тестароссу во вменяемом состоянии, с пробегом 47 тысяч км, за 89 тысяч фунтов стерлингов (6,9 млн рублей). Стало быть, детский Ferrari не только дороже многих современных автомобилей, но и сопоставим по цене со своим знаменитым взрослым предком — считается, что Testarossa самая часто упоминаемая и самая известная модель Ferrari.

Весной этого года фирма Rolls-Royce изготовила в единственном экземпляре игрушечный электрический родстер SRH и подарила его детской Больнице святого Ричарда — там эксклюзивный автомобильчик, на изготовление которого вручную специалисты британской фирмы потратили 400 часов, доставляет ребятишек до операционной.

Фото: thesun.co.uk