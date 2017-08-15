Суд вынес приговор двум инспекторам ДПС, напавшим на блогера

Инцидент произошел в Волжском районе Саратова осенью прошлого года. Полицейские скрутили и избили молодого человека за то, что он снимал их действия на видеокамеру.

17 октября 2016 года 29-летний видеоблогер Сергей Синицын, проживающий в городе Энгельс Саратовской области, приехал на помощь задержанному приятелю на стационарный пост ДПС в Волжском районе Саратова. Действия инспекторов, Марата Культелеева и Станислава Губанова, молодой человек снимал на свой смартфон. Сотрудники полиции попросили Синицына прекратить запись, на что блогер ответил отказом. После непродолжительной перепалки гаишники набросились на молодого человека, нанесли ему несколько ударов по ногам и голове, заломили руки, надели наручники и отобрали мобильный телефон. Видеозапись нападения впоследствии опубликовало информагентство «Взгляд-инфо»: Пострадавший написал на нападавших жалобу, после ее проверки Следственный комитет РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Сегодня пресс-служба саратовского СК сообщила о том, что суд признал Культелеева и Губанова виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 означенной статьи (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств). Культелееву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Губанову — в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Обоим также запрещено работать в полиции в течение трех лет. С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Видео: ИА «Взгляд-инфо»/YouTube