Нарушители ПДД: встреча «двоечников» на дороге

На дороге нередко встречаются водители, которые поворачивают не из того ряда, но вот чтобы встретились сразу двое таких, да еще и без слов понимающих маневры друг друг друга! Этот момент и попал в объектив видеорегистратора.

«Ездят всяко — разно. Необъяснимо но факт» — так подписал автор это видео. Опытные водители знают, что бывают такие дни, когда кажется, что все окружающие ездят, мягко говоря, странно: не включая поворотники, поворачивая не из того ряда. Видимо, это был именно такой день, когда на дороге встретились два водителя, имеющих, мягко говоря, слабое представление о правилах дорожного движения, где четко прописано, что «перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан занять соответствующее крайнее положение не проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении».

За нарушение правил расположения ТС на дороге даже существует штраф в 1500 рублей. В этом видео, снятом, судя по номерам, в Хабаровском крае, водители особо не заморачиваются — тот, что справа, спокойно поворачивает налево, а тот, что слева, — направо. В результате их траектории опасно пересекаются, но они спокойно разъезжаются, на удивление автора видео. Вот такие бывают странные ситуации.

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Видео: YouTube