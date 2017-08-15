BMW объявила дату премьеры нового M5

Самой ожидаемой новинкой этого года от BMW, несомненно, станет новое поколение спортседана M5. Широкой публике машину представят в начале сентября на автосалоне во Франкфурте, но все подробности баварцы раскроют уже через неделю, 21 августа этого года.

BMW M5

Пока в BMW ограничились публикацией очень короткого видеоролика-тизера, из которого узнать какие-либо подробности о машине просто невозможно. Однако именно в его названии фигурирует дата, когда компания полностью рассекретит автомобиль.

Кое-какие технические подробности о будущей новинке известны уже сегодня. Впервые BMW M5 будет предлагаться исключительно с полным приводом. Впрочем, машина получит хитрую систему динамического распределения момента со спортивным режимом и режимом, когда вся мощность двигателя направляется к задним колесам. Так что любителям дрифтовать и проходить повороты в заносах не стоит печалиться.

Под капотом у спортседана разместится 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами. Его мощность пока неизвестна, но, по неподтвержденной информации, она составит около 600 л.с. Крутящий момент на колеса будет передаваться через 8-ступенчатую коробку M Steptronic, которая была специально доработана для этой модели. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч у нового поколения M5 займет всего 3,5 секунды против 3,9 у нынешнего поколения с индексом кузова F10. Благодаря полному приводу «эмка» должна быть значительно быстрее и на гоночном треке.

Момент на передние колеса передается через многодисковую муфту, а задние колеса имеют активный межколесный дифференциал

Как и прежде, вся управляющая электроника будет иметь несколько предустановленных режимов, предназначенных для разных условий поездок. Впрочем, водитель сможет сам настроить каждую из систем отдельно и сохранить настройки, «навесив» их на две быстрые кнопки М1 и М2.

Премьера седана BMW 5-й серии поколения G30 состоялась в октябре прошлого года, в феврале нынешнего дебютировал универсал.

В апреле новая «пятерка» обзавелась модификацией M550d xDrive с дизельной рядной «шестеркой», оснащенной четырьмя турбокомпрессорами. По своим динамическим качествам эта машина сопоставима с седаном M5 поколения F10.

Фото, видео: BMW