10 самых популярных моделей у таксистов

Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Octavia пользуются наибольшим почетом у столичных автоизвозчиков.

Доля самой популярной у водителей такси модели Hyundai Solaris, согласно данным Яндекс.Такси в Москве, составляет 25% от общего объема машин, подключенных к агрегатору. На втором месте Kia Rio — 17%, на третьем Skoda Octavia — 11%. Именно эта троица занимает 50% всего парка автомобилей, подключенных к Яндекс.Такси. В ведущую десятку также вошли Volkswagen Polo — 7%, Skoda Rapid — 6%, Ford Focus — 6%, Ford Galaxy и Nissan Almera — по 4% каждый, Kia cee’d — 3% и Toyota Camry с Chevrolet Cruze — по 2% каждый.

Среди требований, которые предъявляет агрегатор к автомобилям-«извозчикам», — средняя рыночная цена не ниже 400 тыс рублей. Это как минимум четырехдверка, без внешних повреждений, с ухоженным салоном. Водитель, стаж которого не менее трех лет, должен знать город и при подключении к агрегатору сдать специальный экзамен, а также получить лицензию на автомобиль.

Солярис на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей занимает лишь третье меcто по популярности, пропустив вперед Kia Rio и Ладу Гранту. Всего в июне был реализован 8951 автомобиль Hyundai Solaris — плюс 10,8% к июлю прошлого года.



Наш автор изучил самые выгодные кредитные предложения для покупки седана Hyundai Solaris. Для примера он взял автомобиль в средней комплектации Комфорт и доостнастил его зимним пакетом.

Возможно, скоро агрегаторы будут страховать жизнь и здоровье пассажиров. Это отразится на стоимости поездок, они подорожают минимум на 4–5 рублей, но это лишь по предварительному подсчету.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС