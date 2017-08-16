Ford решил превратить руль и педали в опции

В компании Ford задумались о будущем автономных транспортных средств и решили, что руль и педали для них вполне можно предлагать в качестве дополнительного оборудования.

Компания Ford активно работает над созданием автономных автомобилей, которые смогут полностью взять на себе функции водителя. Инженеры «голубого овала» посчитали вполне логичным, что таким машинам не нужны ни руль, ни педали, — ведь всем управляет электроника! — поэтому их можно предлагать в качестве опции.

Примерно так описана заявка Ford, которая обнаружилась в базе данных североамериканского патентного ведомства. В заявке описываются ниши и точки крепления руля и педального узла — последние водитель сможет заказать дополнительно.

Ниша, в которую вставляется руль, закрывается заглушкой. Конечно же, в компании Ford помнят и о безопасности. Предполагается, что одна подушка безопасности будет находиться в руле, а вторая — на передней панели. Специальный датчик определит, установлен ли руль на привычном для сегодняшних транспортных средств месте, и активирует ее механизмы.

Когда руль будет снят, нишу, в которую он вставляется, прикроет декоративная накладка

Причем в Ford говорят, что систему можно применять и на автомобилях с обычной рулевой рейкой, обеспечивающей механическую связь с колесами, а не только на транспортных средствах с технологией drive—by—wire, когда электроника улавливает движения руля и подает сигналы на актуаторы, которые поворачивают колеса. Точно так же дела обстоят и с педалями: фордовцы говорят как о механической связи узла, так и об электронной.

Компании часто патентуют идеи, которые никогда не будут реализованы. Однако свою заявку Ford направил в прошлом году — именно тогда компания активизировала работу по созданию полностью автономных автомобилей.

В начале года Ford приобрел один из стартапов, занимающихся искусственным интеллектом. Разработки будут использоваться в управляющей автономными автомобилями электронике.

приобрел один из стартапов, занимающихся искусственным интеллектом. Разработки будут использоваться в управляющей автономными автомобилями электронике. Ford пообещал представить полностью автономный автомобиль уже в 2021 году. Он будет соответствовать уровню 4 по классификации SAE , то есть сможет передвигаться по дорогам вообще без участия человека.

Фото: Ford, U.S. Patent and trademark office