За пьяную езду осужден депутат, ранее лишенный водительских прав

Депутат Законодательного собрания Калужской области Дмитрий Смирнов был отстранен полицейскими от управления автомобилем из-за запаха алкоголя. В ходе разбирательства к тому же выяснилось, что у депутата нет водительских прав.

Роковая для депутата Смирнова встреча с сотрудниками ГИБДД состоялась 16 февраля 2017 года в городе Мосальск Калужской области. После остановки машины полицейские почувствовали запах алкоголя. Вместо водительских прав Смирнов предъявил стражам порядка удостоверение депутата и, заявив о своей неприкосновенности, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Между тем пробивка по базе показала, что в марте 2016 года Смирнов решением суда был лишен водительских прав на полтора года и приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей за аналогичный отказ пройти проверку на алкоголь.

Полицейские отстранили слугу народа от управления автомобиля, впоследствии в отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину, заявив, что понимал неправомерность своих действий, но думал, что «ничего страшного не случится, если он перегонит автомобиль на небольшое расстояние». На этой неделе суд вынес по делу Смирнова приговор и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и двух лет лишения права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба СК РФ по Калужской области.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС