«Платон» собрал с дальнобойщиков почти 31 млрд рублей

По данным Минтранса, в системе зарегистрировано более 884 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн.

Поступления от системы «Платон» составили на 15 августа этого года 30 млрд 942 млн 945 тыс. рублей. За счет собранных системой средств в прошлом году в 40 городах и регионах отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог, софинансировано строительство 7 крупных мостов и ремонт 24 аварийных путепроводов. За счет этих средств был построен мост через реку Белая в Уфе, а также открыто движение на Борском мосту в Нижнем Новгороде, на который пошло 3,6 млрд руб. собранных с помощью системы взимания платы. В сообщении Минтранса указывается, что в дальнейшем распределять средства от «Платона» будут учитывая мнение самих грузоперевозчиков и данные, приведенные на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог».

Сейчас в системе зарегистрировано 884 502 транспортных средства массой свыше 12 т, что на 13 776 шт. больше, чем месяц назад. Бортовых устройств перевозчикам выдано 675 577 штук, ими обеспечено более 88% большегрузов, а общее количество оформленных маршрутных карт составляет 13,7 млн. Регионы получили компенсацию в связи с вычетом из транспортного налога для грузоперевозчиков по количеству зарегистрированных в данной местности 12-тонников.

Система «Платон» была внедрена в России с 15 ноября 2015 года. Плата с 12-тонников взимается в счет возмещения вреда, причиняемого ими федеральным автомобильным дорогам.

По подсчетам главы Минтранса Максима Соколова, до конца года система «Платон» должна собрать с большегрузов 23 млрд рублей, что позволит довести нормативное состояние федеральных дорог до 77%.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС