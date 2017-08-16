«Платон» собрал с дальнобойщиков почти 31 млрд рублей

Поступления от системы «Платон» составили на 15 августа этого года 30 млрд 942 млн 945 тыс. рублей. За счет собранных системой средств в прошлом году в 40 городах и регионах отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог, софинансировано строительство 7 крупных мостов и ремонт 24 аварийных путепроводов. За счет этих средств был построен мост через реку Белая в Уфе, а также открыто движение на Борском мосту в Нижнем Новгороде, на который пошло 3,6 млрд руб. собранных с помощью системы взимания платы. В сообщении Минтранса указывается, что в дальнейшем распределять средства от «Платона» будут учитывая мнение самих грузоперевозчиков и данные, приведенные на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог».
Сейчас в системе зарегистрировано 884 502 транспортных средства массой свыше 12 т, что на 13 776 шт. больше, чем месяц назад. Бортовых устройств перевозчикам выдано 675 577 штук, ими обеспечено более 88% большегрузов, а общее количество оформленных маршрутных карт составляет 13,7 млн. Регионы получили компенсацию в связи с вычетом из транспортного налога для грузоперевозчиков по количеству зарегистрированных в данной местности 12-тонников.
- Система «Платон» была внедрена в России с 15 ноября 2015 года. Плата с 12-тонников взимается в счет возмещения вреда, причиняемого ими федеральным автомобильным дорогам.
- По подсчетам главы Минтранса Максима Соколова, до конца года система «Платон» должна собрать с большегрузов 23 млрд рублей, что позволит довести нормативное состояние федеральных дорог до 77%.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС