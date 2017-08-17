«Российское правительство вновь поддержит АВТОВАЗ деньгами»

Эти деньги пойдут на поддержку сотрудников предприятия, которых сокращают или переводят на другую работу в рамках оптимизации численности персонала. Об этом премьер-министр сказал сегодня на заседании Кабмина.

Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей из бюджета страны на поддержку сотрудников АВТОВАЗа и сохранение кадров, сообщил Дмитрий Медведев во время заседания правительства, посвященного принятию «Стратегии развития транспортного машиностроения на период до 2030 года».

Деньги будут направлены на частичное возмещение организациям, принимающим на работу сокращаемых работников АВТОВАЗа, расходов на оплату их труда, создание новых рабочих мест, а также на возмещение работодателям расходов на переобучение и повышение квалификации вазовских специалистов. Такая поддержка требуется 5 тыс. 131 сотруднику АВТОВАЗа. Выделенные средства должны улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти, которая до сих пор непростая.

Также премьер отметил, что будут выделены 850 млн рублей на субсидии автомобилестроителям, работающим на Дальнем Востоке, чтобы поддержать транспортировку выпущенных там автомобилей в другие российские регионы. На эти деньги можно будет перевезти до 17 тыс. автомобилей, и цена их в результате господдержки останется вполне конкурентной.

Ранее полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что АВТОВАЗ намерен сократить более 8 тыс. сотрудников: 6 тыс. человек в 2017 и 2,2 тыс. — в 2018 году.

Несмотря на предполагаемые сокращения, продажи АВТОВАЗа растут: так, в июне они увеличились на 22%, достигнув отметки в 26 502 проданных автомобиля. Lada Granta занимает второе место в рейтинге самых популярных моделей российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС