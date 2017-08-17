Российское правительство вновь поддержит АВТОВАЗ деньгами

Эти деньги пойдут на поддержку сотрудников предприятия, которых сокращают или переводят на другую работу в рамках оптимизации численности персонала. Об этом премьер-министр сказал сегодня на заседании Кабмина.

Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей из бюджета страны на поддержку сотрудников АВТОВАЗа и сохранение кадров, сообщил Дмитрий Медведев во время заседания правительства, посвященного принятию «Стратегии развития транспортного машиностроения на период до 2030 года».

Деньги будут направлены на частичное возмещение организациям, принимающим на работу сокращаемых работников АВТОВАЗа, расходов на оплату их труда, создание новых рабочих мест, а также на возмещение работодателям расходов на переобучение и повышение квалификации вазовских специалистов. Такая поддержка требуется 5 тыс. 131 сотруднику АВТОВАЗа. Выделенные средства должны улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти, которая до сих пор непростая.

Также премьер отметил, что будут выделены 850 млн рублей на субсидии автомобилестроителям, работающим на Дальнем Востоке, чтобы поддержать транспортировку выпущенных там автомобилей в другие российские регионы. На эти деньги можно будет перевезти до 17 тыс. автомобилей, и цена их в результате господдержки останется вполне конкурентной.

Ранее полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что АВТОВАЗ намерен сократить более 8 тыс. сотрудников: 6 тыс. человек в 2017 и 2,2 тыс. — в 2018 году.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

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Комментарии (91)

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Все очень просто. Тольятти моногород, где все завязаны на завод. Жители города ещё с советских времён избалованы зарплатами, квартирами и прочими благами. Они привыкли что им ВСЕ ДОЛЖНЫ. Обстановка в стране накаляется день ото дня. Тольятти опасен социальным взрывом при резком роспуске завода. Вот и потихоньку увольняют персонал. Кстати в советское время на заводе работало около 125 тыс. человек.

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+1
Лещенко Назар

дружище,да,в 70-х многие ломились в Тольятти,потому что вместе с ВАЗом запустили 4 химзавода,город активно строился,и работники ВАЗа,также как
и работники других предприятий относительно быстро получали квартиры,в среднем около 10 лет работы,плюс-минус.Среди работяг в 80-е (ИТР на любых предприятиях себя не обижало) нормально получали наладчики автоматических линий, работники вредных производств типа цехов чугунного,алюминиевого литья,гальваника,где зубы выпадали быстро,сварки,прессового производства,где глохли тетери,еще цех механической обработки блока цилиндров посещал,от металлической пыли как ежики в тумане дышали,короче там,где в расчетке половина з/п это начисления за вредность.И получали в 80-е в этих вредных производствах 200–250,ну может 300 руб.,где полная [у нас не ругаются].

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0

ЫЫЫЫЫЫ

КАК ПАЦИЕНТЫ ТО ВОЗБУДИЛИСЬ ПРОСТО КРУТЬ

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЗАГОЛОВКОВ

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0

10 лет назад покупатели выбирали между нексией акцентом, спектрой, праворульными япо, б/у из германии, но наибольшим успехом пользовался ваз. Вазовские автосалоны стояли пустые, и как только поступал завоз все разбирали. В 2006 году когда мы покупали десятку в этот же день там купили еще 5 машин. И народ понимал что нексия получше будет ибо там и кондей и гур, но все равно брали вазы. Потому что отечественное. Кстати еще логан и ланос не упомянул.

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+2
Name

Это я к тому что раньше ваз поддерживали покупатели, а правительство ни рубля не давало. И завод работал в плюсе.

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+1

Итак, вероятно, ковровое овнометание со стороны только что сливших в дискуссии одноразовых проплаченных путриотических ВАЗофилов несколько поутихло, они притомились, натерли руки штурвалами или чем там они натирают руки...
И можно подвести некий промежуточный итог:

ВАЗофилы — вы снова знатно обделались:)
Вас слило ваше же собственное начальство.
Сначала министр промышленности, а затем и премьер-министр!
С интервалом в день:)

(Дай те бог здоровья, Айфоня, и уточку пожирнее:))

Правительство спонсирует распилооткатный АвтоВАЗ и, что важнее, признает это.
И вы, ВАЗофилы-путриоты, с этим фактом ничего не  можете поделать.

Вам остается только визжать в бессильной злобе, и надеяться, что вашу трололо-фабрику за ненадобностью не разгонят:)

Извиняться вы, конечно, не придете, я и не жду, хотя, фразы: «Каплан, ты все эти годы был прав!» было бы достаточно, чтобы я выбросил куклы вуду с вашими никами на них:)))) (одних «безымянных» более сотни)))

Заявляем четко:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СПОНСИРУЕТ ИЗ БЮДЖЕТА РАСПИЛООТКАТНУЮ ШАРАГУ АВТОВАЗ.

Запомните все, и спросите у того же Демагогиуса — с чего это? И как это соотносится с фразой Айфони, адресованной пенсионерам : «Денег нет, но вы держитесь!»?

И он вам не ответит и будет рыдать в уголке над в момент устаревшей методичкой:))

Рыдайте, проплаченные демагогиусы: вы даже хозяевам своим не сдались:)

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+1
Каплан Илья

Опять ничего нового! Все тоже стандартное тяф-тяф да тяф-тяф!
Товарищ КаплАнус, у вас что, уже разжижение мозга произошло? Хотя по логике должно было быть ожирение!))
Но в любом случае, итог один... Наш ненаглядный КаплАнус, позорная, никчемная разжиревшая кривоногая моська, надрывающаяся в своем бессмысленно тяф-тяф, да тяф-тяф!)))

Ответить#
-4
Безымянный

Вы точно что-то натерли себе штурвалом, одноразовый вы наш:)

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+3
Каплан Илья

))))) Заело, что-ли?
Даже забыли про свое привычное тяф-тяф, продажная наша разжиревшая болонка!)

Ответить#
-4
Безымянный

Точно — натерли:)
«Тяф-тяф» делать будете?
Я  жду:)

Ответить#
+2
Каплан Илья

Вау...
КаплАнус, вы живой Кайф!!!)))))
Спасибо вам за все... Ой, о чем это я?))))
Ты презренная проплаченная одноразовая разжиревшая кривоногая моська, которая зачем-то на дроме постеснялась своей полноты, и повесила на аватарку фоточку себя молодого и худого!!!)))))))))))))))))))

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-4
Каплан Илья

Илья, не могли бы вы пояснить свои слова, чем именно поддержало правительство АвтоВАЗ?
Хоть рубль получает АвтоВАЗ в итоге или нет?
И если да, то как?

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-2
Demitrius

Я с демагогами в дискуссию не вступаю:)
Рыдайте:)

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0
Каплан Илья

Неужели вам ближе беседы с безымянными вазофилами, которые вас поливают оскорблениями с головы до ног?

Ответить#
+1
Demitrius

Конечно:)
Они просты как три копейки, за которые их наняли.
Они тупые — это не грех.
А вы — лжец демагог: для вас в аду отдельная сковорода стоит:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Приятно, что вы меня так высоко цените, что даже боитесь вступать в дискуссию :)

Ответить#
0
Каплан Илья

а ты тут бесплатно разоряешься? значит проблемы в личной жизни или просто вавка в голове) так тут пыхтеть можно только с каким то смыслом, или.. врач уже не поможет)

Ответить#
0
Ivanov Andrei

Так нет у него личной жизни, он же из меньшинств.

Ответить#
0
Каплан Илья

А тем временем продажи автомобилей ВАЗ продолжают расти, от чего Каклашка всё больше расстраивается и исходится на г-но и все сильнее деградирует к дворняжки со своим тяфканьем ))))
Кстати про хозяев: Каклашка — сидеть, Каклашка — голос!

Ответить#
0

Леночка Алексеева в своём репертуаре :)

Читаем заголовок:
Российское правительство вновь поддержит АВТОВАЗ деньгами

Вспоминаем что такое Автоваз:
«АвтоВА́З» — российская автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

Читаем текст статьи:
Деньги будут направлены на частичное возмещение организациям, принимающим на работу сокращаемых работников АВТОВАЗа, расходов на оплату их труда, создание новых рабочих мест, а также на возмещение работодателям расходов на переобучение и повышение квалификации вазовских специалистов.

Задаём вопрос Леночке:
Где найти связь между заголовком и содержанием статьи?

P/S Каплан, вы тоже можете ответить на этот вопрос. Только отвечайте пожалуйста по делу, без своего обычного паясничества (если способны, разумеется).

Ответить#
-3
Demitrius

Вот это номер!
Проплаченные демагогиусы решились бодаться с редакцией ЗР!)))

Запасаюсь попкорном:)))

Демагогиус, вы настолько отчаялись?

Ответить#
+2
Каплан Илья

этот демисриус савсем с катушек соскочил сидя в клеточке под лестничкой и скоро будет всю редакцию на 3 буквы тут вслух посылать изрядно натренировавшись за последние 3 дня благодаря отсутствию санитаров

демисрисус голос
голос демисриус

не слышим
громче

Ответить#
0
Каплан Илья

А на вопрос? :)

Ответить#
-1
Demitrius

А я с демагогиусами не дискутирую. Я их подавляю:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Это и есть настоящий слив, Илья :)

Ответить#
-1
Demitrius

Ваш слив — определенно, Демагогиус:)
Лучший способ подавить демагога — не дискутировать с ним:)
В данном случае — с вами:)
Вы уже выглядите подавленным и отчаявшимся: на редакцию ЗР залупаетесь;)
Это дорога в никуда, Демагогиус:)
Туда вам и дорога.

Ответить#
0
Каплан Илья

Хм... вести со мной переписку это называется не дискутировать со мной? Каплан, вы полны противоречий :)

Давайте продолжим недискутировать.

Как именно государство поддержало АвтоВАЗ, если ни один рубль из выделенных денег не идёт АвтоВАЗу?

Ответить#
+1
Demitrius

Итак, Демагогиус снова завел свою демагогическую шарманку.
Смотрим. Слушаем. Смеемся:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Каклаша, здесь только с тебя имеются! Может ответишь хоть раз на вопрос? Или это тебе как всегда не по силам?

Ответить#
0
Каплан Илья

А по теме статьи?)

Ответить#
-1
Demitrius

А по теме вот:
«Российское правительство вновь поддержит АВТОВАЗ деньгами»
Начинайте демагогировать.

Ответить#
+1
Каплан Илья

А как именно поддержит? :)

Ответить#
-1
Каплан Илья

Ну, да! Какаха дискутирует только со своими клонами! :-) И подавляет их от своего толстого лица))))
А почему? Потому, что он кривой клон своих родителей! :-)
Давай, какаха, роди нам чонить про путриотов и вазофилов)))

Ответить#
0
Каплан Илья

КаплАнус, а что-нибудь умнее тяф-тяф, слабо?
Кстати, не рекомендую увлекаться нездоровой пищей! И так, с вашей комплектацией, с вас пора брать два билета!)))

Ответить#
-1
Безымянный

Крутит усердно штурвал
Тяфкальщик без имени
На один раз
Купленный

Типахокку:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Ес.. ес.. ес!!!!!))))))))
Улет!!!))))
Жарь дальше!!!)))
Аж слеза прошибла... Ну КаплАнус, смог так смог...
Оказывается ты не только дешевая проплаченная толстомордая тяфкающая моська, но еще и поэт!!!))))

Ответить#
-1
Каплан Илья

Илюша, теряем темп, поднажмем!)

Ответить#
-2

«Несмотря на предполагаемые сокращения, продажи АВТОВАЗа растут: так, в июне они увеличились на 22%, достигнув отметки в 26 502 проданных автомобиля. Lada Granta занимает второе место в рейтинге самых популярных моделей российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей.»
Каклаша Шариков от горя и отданной информации, деградировал до уровня дворняжки, перешёл на тяфканье во всех своих комментариях)))

Ответить#
0
Борисыч

Кстати, Гранта, по некоторым данным, все-же, заняла первое место! Корейцы, при подаче данных АЕБ, «случайно» включили в них, еще и не проданные автомобили!))

Ответить#
+1
Борисыч

Обдрисыч, вы, видимо, забыли, что ЛаЖа Веста слила Рио по продажам:)
Это, видимо, у вас называется «растут»:))))
К тому же с господдержкой ВАЗа вы жиденько обделались, Обдрисыч:))))

Ответить#
0
Каплан Илья

Ура!!!! КаплАнус вернулся!!!!))))
Ах ты сволочь одноразовая, проплаченная жирная моська!!!
Опять пришел делать свое тяф-тяф?))))

Ответить#
0
Безымянный

Штурвал не трет?:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Ах, КаплАнусик... Ничего не трет! Уже хорошо!
Как посмотрю на вас, так и радостно становится! А вы в курсе, что издали ваша аватарка очень сильно напоминает вторую часть вашей фамилии, господин КаплАнус!)

Ответить#
+1
Каплан Илья

А в чём и кто обделался, дурачек ты наш? В том что ты не на один вопрос так и не ответил? Так это ты обделался! )))
Я смотрю Каклаша Шариков в процессе своей деградации к дворняжки обиделся и новое слово придумал!
Это ты от того того что тебя в ЛГБТ наклонностях уличили и ты на это ответить не смог, или из-за того что тебя постоянно в угол загоняют, да тебя твоей же мордой в твоё же враньё тычат?
Здесь пишут, что продажи автомобилей марки ВАЗ растут, а не про какую-то Каклашкину лажу, да которая ещё Рио сливает. Вот до чего же ты , Каклаша, опущенный человек, который сознался что сам себя не уважает!
Каклаша, твой ответ на комментарий, как всегда, не имеет ничего общего с самим комментарием да и к самой статье. Так что твой мегаслив засчитан.

Ответить#
0

Ну чо, деятели демагогии и вранья, вам нечего возразить на заявление Айфони?:)))

Ответить#
-1
Каплан Илья

КаплАнус одноразовая разжиревшая кривоногая моська, которая ничего не умеет кроме делать тяф-тяф!!!)))))))

Ответить#
0
Безымянный

Одноразовые безымянные такие одноразовые;)

Ответить#
0
Каплан Илья

Капланус, вы не ответили, почему повесили на драйве фото себя молодого и еще не такого жирного?
Получается вы обманщик?)
А-я-яй! А еще типа за правду!
Эх ты, продажная одноразовая моська, разжиревшая притом... Ух...!!!
)))))))))))))))))))))))))))))
КаплАнус!!!!! Во умора!!!!))))))))))))))))))

Ответить#
-1
Каплан Илья

КаплАнус, где ты? Возвращайся скорее!!)))

Ответить#
-1
Каплан Илья

КаплАнус, сволочь толстомордая, куда подевался! Мои руки скучают по штурвалу!!!)))

Ответить#
-1
Безымянный

Вам штурвал ничего не натирает?:))
Давайте, сделайте еще раз «тяф-тяф»:)

Ответить#
+2
Каплан Илья

Если бы тебя не было, тебя надо было выдумать, мой КаплАнус!
Ты реально умеешь веселить!))
Ведь ты по жизни клоун, и разжиревшая кривоногая моська, которая ничего не умеет кроме делать тяф-тяф!)))

Ответить#
-1

ВАЗофилы... Идите-ка сюда:))))
Обдрисыч, вас особенно касается:))))

Каплан, конечно, очень «нехороший»... но ваши работодатели вас еще раз слили:))

Демагогиус, Кэп, безымянные одноразовые... вы где?
Люмичка, очень хочется и ваш комментарий увидеть:)))))

А как же «Денег нет, но вы держитесь?»
Выходит, пенсионерам «денег нет», а ВАЗоруко*опам — есть?

Мне одному кажется, что Айфоня как-то неправильно приоритеты расставляет?

Ответить#
+2
Каплан Илья

Опять тяф-тяф, одноразовая разжиревшая продажная моська!!!
Почем продался госдепу, сволочь?))

Ответить#
-1
Безымянный

Ну все, вам теперь остается только тяфкать:)
Тут даже Демагогиусу возразить нечего, даже Люмичка язык в попу вротенбергу поглубже засунул, куда уж вам-то, одноразовым?:))))
Позорьтесь дальше:)

Ответить#
+3
Каплан Илья

КаплАнус, зачем на Дроме в комментах фотку себя молодого и худого повесил?
Ты что стесняешься себя, каков ты есть на самом деле, разжиревшая одноразовая моська «тяф-тяф»!!!)))))))))))))))))))

Ответить#
0
Безымянный

Одноразовые говорят «тяф-тяф»:))
Век бы слушал как ВАЗотроллота бесится;))))

Ответить#
0
Каплан Илья

КаплАнус, жирная свинья, которая умеет делать тяф-тяф!!!)))))))
Зачем фотку себя худого и молодого на Дроме повесил? Неужели осознал пагубность обжорства?
Так жрать надо меньше!!!)))))))))))))))))

Ответить#
0
Безымянный

Позорьтесь дальше, одноразовые тяфкальщики:)))

Ответить#
+2
Каплан Илья

Кроме тяф-тяф и сказать нечего?)))

Ответить#
-1
Безымянный

Вам — нечего:)
Вы ж слили:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

КаплАнус, ответьте пожалуйста!!!!!!
Почему повесили на Дроме в комментах, фотку себя молодого и еще худого?
Вам стало стыдно, после того как мы указали на ваш недостаток?
Вы лжец, КаплАнус!!!
Ну делайте свое тяф-тяф!)))))

Ответить#
-1
Безымянный

Одноразовые снова растяфкались:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Опять тяф-тяф???)))

Ответить#
-1
Каплан Илья

Деньги выделены на поддержку квалифицированных кадров в том числе. Пользуясь настолько же проверенными выводами, что и вы, Каплан, я могу сказать, что руко>I<опы работают на заводах бмв и фв и многих других. Да, я так же как и вы говорю что думаю, не имея, как и вы, личного опыта общения с данными агрегатами. Или, может быть, вы эксплуатировали гранту/калину/весту/ УАЗ и т. д.?

Ответить#
-1
ВАЗофил

Знаете, КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ — не сокращают! (ну и блатных)
Сокращают не очень нужных...... или совсем не нужных?

Ответить#
0
ВАЗофил

Отмазывайтесь:)
Отмазка тухлая.
ВАЗ кормят из бюджета.
С какого перепугу?
Он Французам принадлежит.

Явная распилооткатная схема.
Что и требовалось доказать.

Утритесь, ВАЗофилы.

Ответить#
+1
Каплан Илья

А люди, работающие там? Кому ОНИ принадлежат?

Ответить#
-1
ВАЗофил

Мне кажется ни кому. Но они граждане РФ, они умеют работать руками (только не надо про РуЖо) и их нельзя просто выкинуть по сокращению.

Ответить#
-1
ВАЗофил

Вы сами с собой, что ли, разговариваете уже?
А всех остальных, кого сокращают в последние годы, — где их миллионы рублей?
Отчего именно этим ВАЗорукопопам такие привилегии?
Второй день жду ответа на этот простой вопрос.

Ответить#
+1
ВАЗофил

Вы из какого холодильника вылезли?
Крепостное право в 1861-м отменили:)
Или ВАЗофилы не в куррррсе?:)))))

Ответить#
+2
Каплан Илья

КаплАнус дурачок, живущий в бреду!!! Который умеет только делать тяф-тяф!!!
КаплАнус, ну почему ты на Дроме скрываешь свое истинное, очень жирное лицо?)))

Ответить#
-1
Безымянный

Еще один «тяф-тяф»))

Ответить#
+1
Каплан Илья

Жирная одноразовая моська, которая умеет делать только тяф-тяф, но ни хочет жрать ни на один пирожок меньше! Почему, ты сволочь этакая, требуешь тогда подвига от других?))

Ответить#
-1
Каплан Илья

Вы успели ответить прежде чем я продолжил мысль. Но это не важно. Разве вы не разделяете мнение, что мы тут почти все, кроме просвещённых, рабы режима кровавой ГэБни? Впрочем, это автомобильный журнал, здесь, по идее, надо развивать технические темы.

Ответить#
0
ВАЗофил

Хм... Вы пытаетесь с «этим» разговаривать всерьез?
Расслабтесь, и получайте удовольствие!)

Ответить#
-1
Безымянный

«это» уже все здесь всерьёз не воспринимают. я хочу ему помочь. задать серьёзные вопросы. А мистер Каплан своими очень серьёзными и не менее обоснованными (с доказательствами и ссылками на документальные источники) ответами сотрёт меня в порошок и возвысит свой авторитет до божественного уровня!

Ответить#
0
Безымянный

Одноразовый безымянный снова делает «тяф-тяф».
А просто больше ничего не умеет:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Это ты ничего не умеешь, кроме как набивать живот снедью! И так морда скоро треснет, что не сможешь делать свое привычно тяф-тяф!)

Ответить#
-1
Безымянный

Тяфкальщики:) вы забавные:)))

Ответить#
0
ВАЗофил

Ага, например такая тема:
[у нас не ругаются] спонсировать ВАЗ, когда он французам принадлежит.
Не расскажете?

Ответить#
+1
Каплан Илья

Это же одноразовая жирная моська, которая умеет делать только тяф-тяф! Естественно, аргументы этой моськи, КаплАнус, очень быстро заканчиваются!)))

Ответить#
-1
Безымянный

Очередной «тяф-тяф»:)
Вы поймите, одноразовые мои безымянные и проплаченные: последнее слово будет за мной:)
Потому что я — умный и честный, а вы — тупые и продажные:)
Тяфкайте дальше:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Если честный, тогда почему на дроме в комментах повесил фотку себя молодого и худого?))))
Нехорошо, товарищ КаплАнус! Ой нехорошо!
Собственно, от вас ничего кроме тяф-тяф и не услышать!))

Ответить#
-2
Безымянный

Штурвал не натирает?:))

Ответить#
0
Каплан Илья

Тяфкай тяфкай дальше, продажная жирная кривоногая моська!
Мне нравится с вами «общаться»!))

Ответить#
-1
ВАЗофил

Квалифицированные кадры настолько квалифицированы, что не могут себе работу найти? ))) Нужно платить деньги из госбюджета, чтобы этих «кадров» хоть кто-то захотел себе взять?

Ответить#
+1
Слава

нет. чтобы они не ушли иномарки собирать

Ответить#
-1
ВАЗофил

Что за глупость? Какая разница куда они пойдут если эти люди всё равно Автовазу больше не нужны? Только почему об их последующем трудоустройстве печется государство, а не Автоваз и его французские хозяева? И чем любой другой уволенный с работы россиянин хуже работника Автоваза, почему в таком случае забота государства настолько избирательна и не распространяется на граждан не работавших на Автовазе?

Ответить#
+1
Слава

Хорошо. Допустим ВАЗ — прогнившая коррупционная банда. Если бы в новостях объявили, что государство поддержит рублём уволеных сотрудников завода, собирающего инамарги в Калуге, что бы вы сказали?

Ответить#
-1
ВАЗофил

Да тоже самое сказал бы. Есть трудовой кодекс и там четко прописано, что должен работодатель работнику при сокращении штатов. Про государство там ничего нет. Конечно государство может дать денег, но тогда возникает вопрос, а почему только работникам Автоваза? ВАЗ находится не в дыре, Тольятти большой город, рядом Самара областной центр, другие крупные города Поволжья, при желании можно найти работу, сложно, но можно, если ты реальный спец, а не лоботряс который болты молотком забивал. Особенно доставляет формулировка «дать денег неким компаниям которые якобы возьмут к себе на работу уволенных работников Автоваза». А с какой стати им давать денег? Прокуратура и счетная палата не усматривают никакой коррупционной составляющей, нет, всё пучком?

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0