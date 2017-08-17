Стала известна цена первого российского беспилотного автомобиля

Новые технологии развиваются столь бурно, что самоуправляемые транспортные средства со временем станут вполне доступными и для рядовых граждан, заявил помощник президента Игорь Левитин на форуме «Территория смыслов».

На форуме Игорь Левитин показал фотографию машины, которой еще не существует, но за нее уже внесена предоплата в размере шести миллиардов долларов. Заявки на автомобиль подали свыше 500 тысяч человек.

«Эта машина для нас будет стоить 35 тысяч долларов. Но первые беспилотные машины доходили до 100 тысяч. Сегодня 35 тысяч долларов. Думаю, что через 10 лет будет порядка три-пять тысяч долларов беспилотник, который будет на наших дорогах», — передает слова Левитина РИА Новости.

Комментирует редактор отдела автомобильной информации «За рулем»

— В Европе и США собираются начать внедрение автопилота на серийные модели с 2020 года. Еще несколько лет уйдет на доводку технологии. Причем в этих регионах уже есть неплохо ездящие без водителя прототипы и хорошие дороги, на которых могут ориентироваться беспилотные машины. О цене пока не говорят, но очевидно, что дешевле автомобиль с дополнительной сложной системой стать не может. А у нас очередные прожекты: разработка в зачаточном состоянии, о дорожной инфраструктуре даже говорить стыдно, а на серийных отечественных машинах пока нет ни одного продвинутого ассистента водителя! На этом фоне заявление о стоимости беспилотника в три-пять тысяч долларов через 10 лет выглядит «вбросом», не имеющим ничего общего с реальностью.

Эра беспилотников все-таки приближается, так, недавно прошло тестирование комбайна с функцией автономного управления, которая способна освободить водителя от рутинных операций.

тестирование комбайна с функцией автономного управления, которая способна освободить водителя от рутинных операций. Российское правительство даже выделило средства на развитие беспилотных технологий, но они пока осели в бюджете, так как требования, предъявлены настолько сложные, что пока им не смог соответствовать ни один производитель.

Фото: Mercedes-Benz