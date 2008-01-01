Девять автомобильных брендов проигнорируют автосалон во Франкфурте

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Компании стали прижимистее и начали считать деньги, кроме того, никто до сих пор не может провести прямую связь между посещаемостью автосалонов и продажами автомобилей. Нет уверенности в том, что именно целевая аудитория, а не праздные зеваки приходят на автомобильные выставки. Кроме того, важно даже не само мероприятие, а то, сколько потом будет отзывов о нем. Так, участие в Фестивале скорости в Гудвуде обходится производителям в три раза дешевле, чем в автосалонах, а эффект заметнее: Гудвуд больше обсуждают в соцсетях, а сейчас это гораздо важнее.
- В прошлом году Ford, Volvo,Aston Martin, Lamborghini и Rolls-Royce решили пропустить Париж. Причины назывались разные, но самыми откровенными были комментарии представителей Lamborghini, которые заявили, что производитель супекаров вынужден следить за новыми тенденциями, а они показывают, что автосалоны утратили былую популярность: грядет новый формат мировых презентаций.
Фото: «За рулем»