Девять автомобильных брендов проигнорируют автосалон во Франкфурте

Автопроизводители все чаще стали пропускать мировые автофорумы, выбирая другие форматы для презентаций своих новинок. Дело дошло уже и до одного из крупнейших мировых автосалонов. По слухам, там не будет даже таких именитых брендов, как Peugeot, Fiat и Nissan.

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IAA

в Детройте, Женеве да в Шанхае с Пекином поочередно.

Презентации новых машин

марка Volvo

будет проводить вне автосалонов — в бутиковом формате.

Всего же на Международном автосалоне во Франкфурте (), который откроется 14 сентября, будет девять «отказников», сообщает Automotive News Europe.Не доедут до автосалона Alfa Romeo, DS, Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Volvo.А между тем совокупная доля продаж этих марок в Европе составляет 20%! Впрочем, свою позицию Volvo обозначила уже давно — она сократила участие в автофорумах до трех в год:

Компании стали прижимистее и начали считать деньги, кроме того, никто до сих пор не может провести прямую связь между посещаемостью автосалонов и продажами автомобилей. Нет уверенности в том, что именно целевая аудитория, а не праздные зеваки приходят на автомобильные выставки. Кроме того, важно даже не само мероприятие, а то, сколько потом будет отзывов о нем. Так, участие в Фестивале скорости в Гудвуде обходится производителям в три раза дешевле, чем в автосалонах, а эффект заметнее: Гудвуд больше обсуждают в соцсетях, а сейчас это гораздо важнее.

В прошлом году Ford, Volvo,Aston Martin, Lamborghini и Rolls-Royce решили пропустить Париж. Причины назывались разные, но самыми откровенными были комментарии представителей Lamborghini, которые заявили, что производитель супекаров вынужден следить за новыми тенденциями, а они показывают, что автосалоны утратили былую популярность: грядет новый формат мировых презентаций.

Фото: «За рулем»