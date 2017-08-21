Несуществующий судья взыскал с Hyundai 18,21 млн рублей

В Дагестане недовольный владелец представительского автомобиля Hyundai Equus с прошлого года пытается получить компенсацию с фирмы-производителя. В этом месяце судебная тяжба приняла неожиданный оборот.

В апреле 2016 года житель Дагестана Надим Апаев приобрел в одном из дилерских центров Hyundai за 1,3 млн рублей представительский седан Equus. Через несколько месяцев эксплуатации владелец обнаружил в машине дефекты и потребовал у производителя заменить автомобиль на аналогичный надлежащего качества. В «Хендэ Мотор СНГ» решили пойти Апаеву навстречу, но поскольку модель Equus к тому времени была уже снята с производства, то Апаеву вернули деньги.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но Надим Апаев посчитал, что вправе рассчитывать на более щедрую компенсацию, так как к моменту выплаты ему денег (6 октября 2016 года) стоимость автомобиля, по его утверждению, выросла до 3,7 млн рублей! Он подал в Советский районный суд Махачкалы иск к «Хендэ Мотор СНГ» о взыскании 2,4 млн рублей (разница стоимости) и еще 2,3 млн рублей пеней. Никаких доказательств того, что цена на автомобиль выросла, Апаев не предоставил, и суд иск отклонил. То же самое позже сделал и Верховный суд Дагестана.

Апаев, однако, на этом не успокоился, он передал некоему Абдурахману Магомедову право представлять свои интересы, и 4 августа в «Хендэ Мотор СНГ» пришла повестка из Кизилюртовского районного суда Дагестана о необходимости явиться на заседание о выдаче исполнительного листа по решению, вынесенному дагестанской коллегией Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС). Копия этого решения имеется в распоряжении газеты «Коммерсантъ»: в нем говорится о том, что 25 июля в рамках арбитражного соглашения между дистрибутором и покупателем с «Хендэ Мотор СНГ» были взысканы 18,21 млн рублей компенсации (истец увеличил размер пеней до 9,6 млн рублей и включил в требования штраф в размере 6 млн рублей за нарушение прав потребителя) и 417 тысяч рублей третейского сбора.

В решении идет отсылка к арбитражной оговорке, в которой говорится о том, что все споры между сторонами передаются в ФАТС, а дело рассматривается судьей единолично. Но в «Хендэ Мотор СНГ» утверждают, что никакого арбитражного соглашения не подписывали и никаких уведомлений из ФАТС не получали, хотя в решении указано обратное — якобы компания была надлежащим образом уведомлена о процессе, но ее представители не явились и возражений не представили.

Дальше еще интереснее: наши коллеги из газеты «Коммерсантъ» отправили запрос в дагестанскую коллегию ФАТС, и там сообщили, что спор между Магомедовым и «Хендэ Мотор СНГ» у них не рассматривался, а вынесший решение о выплатах арбитр у них вообще никогда не работал.

Чем закончится эта история, пока непонятно: заседание в Кизилюртовском районном суде по исполнительному листу назначено на завтра.

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Фото: Hyundai