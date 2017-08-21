Mazda объявила рублевые цены на кроссовер CX-9

Компания Mazda привезла в Россию свой флагманский кроссовер CX-9. Машина на нашем рынке будет представлена в единственной комплектации.

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda > CX-9

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda объявила о старте приема заказов в России на новое поколение флагманского кроссовера CX-9, который до этого был доступен исключительно в Северной Америке. Первые заказчики получат свои автомобили в октябре этого года.

Кроссовер доступен в России в единственной комплектации Supreme по цене 2 890 000 руб. В качестве опций для него предлагаются проекционный экран на лобовом стекле, адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком и ряд систем безопасности (как, например, система распознавания дорожных знаков).

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda CX-9 будет доступна у нас с безальтернативным сочетанием дефорсированного с 250 до 231 л.с. 2,5-литрового турбодвигателя, 6-ступенчатой автоматической коробки передач и полного привода.

Новое поколение трехрядного кроссовера Mazda CX-9 позиционируется компанией в качестве топовой модели с дорогими материалами отделки и богатым оснащением. Дизайн экстерьера выполнен в единой стилистике с другими моделями марки, но в салоне можно встретить материалы отделки, типичные для автомобилей премиум-сегмента: вставки из натурального алюминия и дерева, дорогая тонкая кожа и т.д.

Несмотря на то, что длина кроссовера уменьшилась на 30 мм (до 5065 мм), в салоне стало просторнее за счет выросшей до 2840 мм (+58 мм) колесной базы. При этом благодаря широкому применению легких материалов вес полноприводной версии снизился на 130 кг.

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Основными конкурентами Mazda CX-9 на российском рынке станут Toyota Highlander и Honda Pilot.

  • Mazda готовит новый кроссовер с индексом CX-8. Его будут отличать премиальная начинка и салон, который может трансформироваться из 6- в 7-местный. Правда, продавать машину планируют только в Японии.
  • В июле в России дебютировал кроссовер Mazda CX-5 второго поколения. Машина предсказуемо подорожала.

Фото: Mazda

Mazda объявила рублевые цены на кроссовер CX-9
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Отзывы о Mazda CX-9

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Комментарии (3)

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Неплохое предложение.

Лучше это, чем гранд санта фе.

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«Mazda CX-9 будет доступна у нас с безальтернативным сочетанием дефорсированного с 250 до 231 л.с. 2,5-литрового турбодвигателя»



Или опечатка, или не нужен им наш рынок.

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0

Основной продукцией предприятия рыбака Дзюдзиро Мацуда

стали изделия из пробкового дерева..))) за 3(!) мильёна рублей..

Всем в очередь..., запись будет с 5 утра по моск. времени.

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+1